В регионе активизировались клещи.
Во Владимирской области активизировались клещи. Читательница vlad.aif Олеся поделилась свежим случаем из жизни. На этой неделе она сняла клещей и с себя, и со своей собаки Фроси.
По словам Олеси, скорее всего, они подцепили паразитов по дороге к пруду — в зарослях сухой травы высотой по колено.
Хотя дворняги (как и коты) зачастую почти не реагируют на клещей, обрабатывать питомцев все равно необходимо, об этом напомнила ветеринар.
Оперативные новости и интересные материалы — в наших соцсетях и .