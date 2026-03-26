Устранение нарушений остается на контроле надзорного ведомства.

Владимирская природоохранная прокуратура выявила нарушения в работе ООО «Владимирский ЛПК». Компания арендует участок в Андреевском лесничестве, но в прошлом году не выполнила обязательства по восстановлению леса.На площади 57,8 га не подготовили почву для высадки новых деревьев, это противоречит условиям договора аренды и лесному законодательству. По закону вырубленные и поврежденные леса должны восстанавливать, в том числе с помощью саженцев из лесных питомников.Прокурор обратился в Кольчугинский городской суд с требованием обязать компанию провести все необходимые лесовосстановительные работы. Устранение нарушений остается на контроле надзорного ведомства.