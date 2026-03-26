Утром 26 марта на мобильные телефоны жителей Владимирской области поступило экстренное сообщение: сохраняется угроза атаки БПЛА. Власти просят людей соблюдать меры безопасности и по возможности избегать открытых пространств.За прошедшую ночь силы ПВО сбили внушительное количество беспилотников. Всего уничтожено 125 украинских БПЛА самолетного типа. Цели перехватили над целым рядом регионов — в том числе над Белгородской, Брянской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.Напомним, накануне, 25 марта с 13:00 до 20:00, — на этот раз над Владимирской областью и рядом соседних регионов: Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.