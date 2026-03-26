До 2030 года в нашей стране должны появиться 25 студенческих кампусов мирового уровня. Такой информацией на своей в соцсети поделился депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.Как отметил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев, современный студенческий кампус представляет из себя целую экосистему. Здесь молодые люди должны не просто комфортно проживать, но и постоянно общаться, обмениваться мыслями и творить. Именно в таких местах рождаются передовые научные идеи, которые потом превращаются в технологии и приходят в производство.В настоящий момент 25 российских студенческих кампусов находятся в разной стадии готовности. Где-то идёт активное строительство, а где-то они уже запустились, сегодня там идёт создание лабораторий. Главное, что современные кампусы открывают новые возможности для нашей студенческой молодёжи.