Владимир круглосуточно подготавливают к летнему озеленению. Сейчас сотрудники Центра управления городскими дорогами опиливают деревья. Это нужно для того, чтобы выросли новые побеги, улучшить крону, снизить риск грибковых заболеваний у растений и стимулировать рост растений. Пока работы проводятся на Суздальском проспекте. Андрей Данилов, начальник участка санитарной обрезки и содержание зеленых насаждений МКУ ЦУГД г. Владимира Сегодня