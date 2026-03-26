Ленинский районный суд Владимира вынес приговор генеральному директору компании по организации международных перевозок. Мужчину признали виновным в коммерческом подкупе в крупном и особо крупном размерах (п. «в» ч. 3 и ч. 4 ст. 204 УК РФ).В начале 2023 года одна из руководителей компании‑заказчика предложила бизнесмену помочь заключить договоры на перевозку грузов в обход других транспортных фирм. Стороны договорились, что за лоббирование интересов его организации директор будет получать вознаграждение — сумму, пропорциональную количеству перевезенных контейнеров.В результате женщина представляла своему руководству предложения фирмы осужденного как самые выгодные, игнорируя альтернативы. Это помогло заключить нужные договоры. В 2024 году бизнесмен дважды перевел ей деньги — в общей сложности более 1,5 млн рублей.Обвиняемый признал вину. Суд назначил ему наказание: штраф в размере 1,5 млн рублей и запрет занимать управленческие должности в коммерческих организациях на 1 год и 3 месяца. Для обеспечения исполнения приговора на автомобили BMW X7 и Porsche Cayenne наложили арест.Дело в отношении директора по международной транспортной логистике второй компании — той самой, которая получала подкуп, — сейчас тоже рассматривают в Ленинском районном суде.