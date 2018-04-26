Участковые уполномоченные рекомендуют гражданам обратиться в отдел полиции для маркировки велосипеда.

В связи с наступлением весеннего периода прогнозируется увеличение количества преступлений, связанных с кражами велосипедов. В большинстве случаев хищение велотранспорта совершается из подъездов многоэтажных домов. В апреле текущего года на территории Ковровского района зарегистрирована кража велосипеда, которая была раскрыта по «горячим следам». Молодой человек, оставив на несколько минут велотранспорт около супермаркета, лишился своего средства передвижения. Камеры видеонаблюдения зафиксировали факт кражи чужого имущества. По приметам мужчина был задержан стражами порядка в течение нескольких часов.С целью профилактики краж велосипедов, количество которых возрастает с приходом теплого сезона, полицейские МО МВД России «Ковровский» проводят рейдовые мероприятия, беседы с жителями города. Стражами порядка разработаны памятки с напоминанием простых правил, позволяющих предотвратить совершение преступных посягательств и сохранить имущество.Участковые уполномоченные полиции рекомендуют гражданам обратиться в отдел участковых уполномоченных полиции для маркировки велосипеда. Маркировка на руле, колесах, раме и других деталях велосипеда специальным маркером, видимым при ультрафиолетовом свете, позволяет в случае совершения кражи, быстро идентифицировать велосипед.Полицейские рекомендуют сохранять технический паспорт на свой велосипед, по возможности сделать фотоснимок транспортного средства. Нежелательно оставлять велотранспорт в подъезде или около дома на ночь, даже если есть специальное запирающее устройство. Не доверяйте посторонним гражданам свои велосипеды!