Мероприятие состоится на стадионе «Лыбедь»

Мероприятие состоится на стадионе «Лыбедь»28 апреля во Владимире пройдет фестиваль еды WELCOME FOODBALL CUP.Он стартует в 12 часов на стадионе «Лыбедь». В рамках этого пилотного фестиваля организаторы представят концепцию остальных мероприятий в рамках Чемпионата мира по футболу-2018 под общефедеральным брендом «Гастрономическая карта России».Ведущим фестиваля станет известный комментатор Виктор Гусев - голос российского футбола. Помимо кулинарных изысков, на стадионе «Лыбедь» сыграют в мини-футбол в лаптях четыре команды поваров. Также будет работать площадка уличной еды «Автофудмаркет», состоится конкурс пикников «Welcome-пикник», а на площадке «Общий котел» участники городов-организаторов Чемпионата мира по футболу все вместе приготовят первое блюдо.