Эксперты сайта hh.ru назвали регионы России, где меньше всего желающих переехать.

Эксперты сайта назвали регионы России, где меньше всего желающих переехать. На первом месте оказался Санкт-Петербург, где 82% жителей отметили, что переезжать не готовы. Чуть меньше таких кандидатов в Воронежской и Нижегородской областях. Пятую строчку рейтинга заняла Ярославская область, где 78,5% соискателей не готовы рассматривать возможность переезда для смены работы. Десятое место рейтинга регионов занял Красноярский край, пятнадцатое – Иркутская область с 75,1% от всех кандидатов. Что касается Владимирской области, то у нас не хотят переезжать 71% жителей города.