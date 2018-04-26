В настоящее время музыкант Владимир Пресняков - старший чувствует себя нормально и уже находится дома. Об этом СМИ рассказал певец и композитор Леонид Агутин.

В настоящее время музыкант Владимир Пресняков – старший чувствует себя нормально и уже находится дома. Об этом СМИ рассказал певец и композитор Леонид Агутин.Ранее Анна Исаева, пресс-секретарь Преснякова-старшего, сообщила, что неделю назад у артиста случился инфаркт. Его перевели из реанимации в обычную палату, цитирует слова Исаевой РИА Новости.Леонид Агутин рассказал, что связывался с музыкантом. С ним все нормально, он находится дома.