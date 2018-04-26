Дочь репера Тимати Алиса шокировала общественность своей кровожадностью. Малютка, которой, к слову, все четыре года в подробностях описала, как будет есть своего отца.

Дочь репера Тимати Алиса шокировалаобщественность своей кровожадностью. Малютка, которой, к слову, все четыре годав подробностях описала, как будет есть своего отца.В своем Instagram Тимати опубликовал видеозаписью. На ней ангелоподобная девчушка сидит за столом, и потягивая сок, рассказывает, что хочет расчленить и пообедатьсвоим татуированным родственником."Я хочу отрезать папе голову. Потом достану всю кровь ложкойи выпью. А потом уже съем твое мясо вилкой. Я хочу папу съесть! Ну папа, ну даймне тебя съесть!" – настаивает Алиса, кровожадно демонстрируя при этомВидимо привыкший к таким заявлениям дочери, репер решилрастолковать малютке, что он слишком большой обед для маленького желудка крохи.Алиса не растерялась и включила свою фантазию на полную. "Ну, кости оставлю в мусорке, а мясо оставлю в холодильнике.Рисунки могу стереть – у меня есть ластик. А бороду отрежу", – разошлась Алиса.Увиденное никого не оставило равнодушным. Стоит отметить,что мнения подписчиков разделились. Особо впечатлительные пользователи Сети посоветовалипоказать Алису специалистам, другие же наоборот оценили историю достойнуюСтивена Кинга."Эээ случайно"наткнулась" на милую беседу....родители аууу у вас проблемы с дитем...хотяесли это видео опубликовал пара то видимо вам пофиг!, "Какая хозяюшка,мясо в холодильник 😊.Декстер бы залюбовался вашей дочей 😂". "Ребенок шутит.....что за люди", "Личномое мнение, это не нормально", "Отведите ее к психологу, надо с ранних летговорить, что правильно, а что ужасно", "😂жесть ! Еще и экономная девочка ,сколько не съеств холодильник на следующий раз )))))", "Будуший Тарантино класснаяфантазерка", – писали фанаты.