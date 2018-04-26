В Армении с новой силой вспыхнули протесты. По призыву оппозиционного лидера Никола Пашиняна люди снова вышли на митинги и шествия, а кое-где даже начали перекрывать дороги. После отставки премьера Сержа Саргсяна оппозиционеры требуют, чтобы правительство возглавил именно Пашинян.

В Армении с новой силой вспыхнули протесты. По призыву оппозиционного лидера Никола Пашиняна люди снова вышли на митинги и шествия, а кое-где даже начали перекрывать дороги. После отставки премьера Сержа Саргсяна оппозиционеры требуют, чтобы правительство возглавил именно Пашинян. Но правящая партия согласна только на досрочные выборы. И, как сообщила пресс-служба Кремля, вечером Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Армении Арменом Саркисяном. Оба лидера уверены: для преодоления кризиса всем политическим силам республики важно быть сдержанными и готовыми к диалогу в рамках конституции.Как утром становится понятно, что переговоры между оппозицией и исполняющим обязанности премьер-министра Армении точно не состоятся, в центр Еревана выходят тысячи людей. Площадь Республики погружается в гул вувузелов и бой барабанов. Они перекрыли все подъезды к Площади Республики, бросив машины, и встав живой цепью.Со сцены, которую оппозиция поставила еще накануне, вероятно, уже тогда понимая — никакого диалога с властью вести не будет, ее лидер Пашинян призывает к маршу: "Сейчас мы по очереди все пойдем по проспекту, обойдем улицы, посмотрим, что твориться в городе, вернемся сюда, и снова поговорим".Полиция не вмешивается, хотя и стягивает в центр Еревана дополнительные силы. И берет правительственные здания под усиленную охрану. 10 лет назад Пашинян уже спровоцировал массовые беспорядки, за организацию которых, кстати, позже был осужден на семь лет, но вышел досрочно по амнистии. На этот раз пока все проходит мирно.Ради "Марша неповиновения" студенты и школьники не пошли на занятия. На дорогах — транспортный коллапс. Заблокированной оказалась и единственная ведущая в аэропорт трасса. Те, кто спешил в аэропорт, просто выходили из машин и шли пешком.Оппозиция требует не сбавлять обороты. И ставит властям ультиматум. Отставки Сержа Саргсяна с поста премьера (изначально это было их единственное требование) уже недостаточно. Теперь нужен премьерский пост. Назначенный вместо Саргсяна исполнять обязанности главы правительства вице-премьер Карен Карапетян (до того, как войти в кабинет министров, он руководил энергетическими и газовыми компаниями, был мэром Еревана) проводит встречи с послами ЕС и США. Те тоже подтвердили: альтернативы диалогу — нет."Сегодня мы не ставим никакого ограничения в повестке дня и не ставили, и таким образом, считаю, что самое логичное решение, чтобы политические партии в рамках нашей конституции, в рамках закона сели, обсудили, — говорит Карен Карапетян. — Если они решат, что есть необходимость во внеочередных выборах, определят сроки, которые они хотят, чтобы подготовиться, и чтобы все были в равных правилах игры".Правящая Республиканская партия предлагает досрочные выборы в парламент. Он и определит кандидатуру нового премьер-министра — так положено по конституции. Оппозиция против. Ее блок "Елк", что переводится как "Выход" (в нем сразу три оппозиционные партии) на прошлых парламентских выборах год назад набрал чуть больше 7,5%. Потому и настаивают: премьерское кресло — прямо сейчас. Хотя даже люди митингующие уверены: лидер страны должны определять только выборы.Президент Армении Армен Саркисян (после конституционной реформы его полномочия существенно меньше, чем у премьера) сегодня начал консультации со всеми политическими силами. Выход из политического кризиса нужно найти как можно скорее. В этом заинтересованы все. И даже соратники Пашиняна по оппозиционному блоку из партий "Республика" и "Просвященная Армения" — хоть и присоединились сегодня к акциям протеста — поспешили заявить: уличная борьба — не метод. Но именно в нее сегодня снова окунулась Армения: вечером на Площади Республики — новый митинг.