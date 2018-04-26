Под требования 54-ФЗ в рассрочку

Под требования 54-ФЗ в рассрочкуБанк УРАЛСИБ совместно с разработчиком систем управления торговлей ЕКАМ предлагают предпринимателям комплексное решение под требования 54-ФЗ в рассрочку. Данное решение подходит компаниям, работающим в сфере розничной торговли, услуг, общественного питания, интернет-магазинам и ряду других видов бизнеса. Новые условия приобретения делают решение еще более доступным для бизнеса с небольшими оборотами.Решение представляет собой пакеты, включающие в себя оборудование: планшет или телефон на ОС Android, фискальный регистратор, фискальный накопитель (ФН), лицензированное программное обеспечение компании ЕКАМ и необходимые в рамках перехода на онлайн-кассы услуги, например, подключение к оператору фискальных данных, постановку кассы на учет в ФНС и т.д. В зависимости от потребностей, собственники бизнеса могут выбрать пакет целиком либо воспользоваться частью услуг. По умолчанию в каждый пакет входит настройка и обслуживание оборудования с выездом квалифицированного специалиста компании ЕКАМ в случае необходимости.Решение рассчитано на разные виды бизнеса: в зависимости от специфики, предприниматели могут выбрать один из четырех пакетов: «Эконом», «Стационарный», «Курьер» и «Интернет-магазин». Доставка пакетов по всей территории России осуществляется в течение 5 дней.Напомним, что в рамках поправок в закон 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники (ККТ)», с 1 июля 2017 индивидуальные предприниматели и организации, которые используют основную и упрощенную систему налогообложения должны перейти на новый порядок применения и передавать электронные копии чеков онлайн в Федеральную налоговую службу (ФНС). Если предприниматель / организация использует единый налог на вмененный доход (ЕНВД) или же использует патентную систему налогообложения, то переход на новый порядок применения ККТ ждет их с 1 июля 2018 года.Другие полезные решения предприниматели могут найти на ресурсе Бизнес-плейс Банка УРАЛСИБ – магазине проверенных решений для бизнеса от партнеров Банка.Более подробную информацию можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800 700 77 16.