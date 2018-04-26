На европейском континенте продолжаются матчи главного клубного соревнования – Евролиги. В четвертьфинальном противостоянии российские команды ЦСКА и Химки борются между собой за право попадания в Финал четырех.

На европейском континенте продолжаются матчи главного клубного соревнования – Евролиги. В четвертьфинальном противостоянии российские команды ЦСКА и "Химки" борются между собой за право попадания в "Финал четырех". После двух игр в Москве преимущество было на стороне армейцев (2:0), но в третьем матче, который проходил уже в Подмосковье, химчанам удалось добиться первой победы в противостоянии.Подопечные Георгиоса Барцокаса в предыдущих двух играх достойно смотрелись против "красно-синих", навязывая упорную борьбу, но в обоих случаях минимально уступали соперникам. По схожему сценарию проходил и третий матч, однако при своих болельщиках баскетболисты "Химок" смогли добиться победы со счетом 79:73. Примечательно, что "желто-синие" не проиграли ни одной четверти (17:15, 27:27, 16:15, 19:16). Самым результативным игроком матча стал защитник областного клуба Алексей Швед, который набрал 27 очков.После добытой победы "Химки" сократили отставание от ЦСКА в четвертьфинальной серии до 1:2. Теперь соперникам предстоит провести четвертый поединок. Он состоится 27 апреля на домашней арене подмосковной команды.Еще в одном четвертьфинале мадридский "Реал" на своей площадке одержал победу над греческим "Панатинаикосом" со счетом 81:74 и вышел в серии вперед (2:1).