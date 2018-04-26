В СМИ появилась информация о срочной госпитализации супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Говорят, модель попала в больницу из-за проблем с беременностью, ей грозит выкидыш.

В СМИ появилась информация о срочной госпитализации супруги футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. Говорят, модель попала в больницу из-за проблем с беременностью, ей грозит выкидыш.Футболист Дмитрий Тарасов и модель Анастасия Костенко, оформившие отношения в начале года (и даже обвенчавшиеся), летом станут родителями. В конце июля-начале августа Анастасия подарит Дмитрию дочь. Однако в СМИ появились тревожные данные. Говорят, модель попала в больницу на сохранение, компетентно передает .Журналисты сообщают, что Дмитрий Тарасов должен был посетить премьеру фильма "Вне игры", куда, кстати, приехал весь футбольный клуб "Локомотив", однако пропустил мероприятие. По некоторой информации, причиной этого могла послужить вынужденная госпитализация Анастасии Костенко.Отметим, что пока ни сама модель, ни ее супруг пока никак не прокомментировали данную информацию. Напомним, Анастасия Костенко решила рожать не за границей, как это любят звезды, а в подмосковном клиническом госпитале "Лапино". Говорят, модель выбрала VIP-апартаменты из нескольких комнат. Там есть джакузи, телевизор, гипоаллергенная мягкая мебель кровать-трансформер, кровать для гостей. В стоимость проживания также включено питание пятизвездочного отеля. Причем кормят шесть раз в день – бе­лой и красной рыбой на пару, нежирным мясом, салатами, кашами. А для малыша подготовлена отдельная детская с красивой кроваткой, пеленальным столиком и всем необходимым.Цена в среднем составляет 450 ты­сяч рублей.