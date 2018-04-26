Пьяные покатушки офицера в Тюмени, экстренная посадка в
Минводах и граната в классе уфимской школы. Обзор региональных новостей от
Dni.Ru.
Пьяные покатушки офицера в Тюмени, экстренная посадка в
Минводах и граната в классе уфимской школы. Обзор региональных новостей от
Dni.Ru.
Трагедия в Нижнем Новгороде. В Московском районе города
утром 26 апреля обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Установлено,
что 55-летний мужчина выстрелил из ружья в грудь бывшей сожительнице. Женщина
45 лет скончалась на месте. Затем мужчина выстрелил в себя. В салоне машины,
принадлежавшей стрелку, найдено разрешение на хранение охотничьего
двуствольного ружья. Возбуждено уголовное дело, детали ЧП уточняются, пишет .
Обрушение потолка в перинатальном центре Южно-Сахалинска.
Медицинское учреждение, строительство которого обошлось в 4 миллиарда рублей,
открылось только 6 апреля. По данным областного минздрава, частичное обрушение
потолочных панелей произошло в ординаторской, никто не пострадал. Все случилось
во время проверки систем вентиляции и пожарной сигнализации, для которой
потребовалось частично демонтировать крепления потолочных конструкций. Недостатки
были устранены в тот же день, новых проблем с конструкциями проверка не
выявила, сообщает .
Дело врача-гинеколога, по вине которого в Ростовской области
скончался новорожденный, передано в суд. По данным прокуратуры, в 2017 году
заведующий отделением акушерства и гинекологии своевременно не поставил
диагноз. Кроме того, он принял запоздалое решение о необходимости кесарева
сечения. Новорожденный погиб от асфиксии. Врачу грозит три года колонии,
передает
Десять лет тюрьмы за покушение на убийство малолетнего
ребенка. Суд в Татарстане вынес решение в отношении местного жителя,
выбросившего из окна пятилетнюю девочку. В ночь на 6 февраля в Набережных
Челнах 34-летний Никитин выпивал и закусывал с сожительницей. У женщины гостила
5-летняя внучка. Алкоголь вскоре дал о себе знать: Никитин ударил ребенка, а
затем выбросил в окно 3 этажа. К счастью, девочка отделалась переломом руки и
незначительными травмами, сообщает .
Старший лейтенант ГИБДД спровоцировал массовое ДТП в Тюмени.
25 апреля его задержали пьяным за рулем автомобиля Mercedes E 350. По данным инспекторов, примерно в 23:40 на
перекрестке улиц 50 лет Октября и Воровского офицер протаранил три автомобиля,
стоявших около светофора. В крови мужчины обнаружили 0,87 промилле алкоголя. В
отношении сотрудника ГИБДД назначена служебная проверка. К ответственности
могут привлечь и его руководителей, передает
Омичи добились от властей ремонта ямы на проезжей части в возле
администрации Ленинского округа. Местные жители три недели добивались реакции
инстанций, и, в конце концов, яму отремонтировали. Как пишут горожане в
соцсетях, чиновники изначально пытались переложить ответственность друг на
друга. В итоге дорожники засыпали выбоины гравием, но вскоре от такого "ремонта"
ничего не осталось. Однако омичи не успокаивались, и теперь на этом участке
проспекта Карла Маркса красуется асфальтовая заплатка. Считается, что этого
должно хватить до капитального ремонта магистрали, сообщает
Пассажир посадил авиалайнер с помощью одной сигареты.
Самолет, следовавший рейсом Москва-Владикавказ, совершил экстренную посадку в
Минводах. Причной стал закуривший в туалете пассажир. На земле нарушителя доставили в линейный отдел
полици, составлен протокол об административном правонарушении, пишет .
Стали известны подробности смерти 4-летней девочки в Нижнем
Тагиле. Девочка некоторое время назад простыла. Родители давали ей лекарства, в
том числе антибиотики, по назначению врача и принимали все меры, необходимые
для выздоровления ребенка. Однако девочке становилось хуже. Приехавшая на вызов
скорая сразу сделала ребенку укол, укутали в одеяло и повезли в больницу. Уже в
машине медики звонили в инфекционную больницу и просили готовить реанимационные
мероприятия. По дороге в больницу девочка перестала дышать. Реанимация в
госпитале не была готова – по словам родителей малышки, врачи спали. Спасти
ребенка не удалось – медики говорят, что не выдержало сердце, сообщает
Курьезное преступление совершено рядом с домом №2 по улице
Глазкова в Волгограде. Герои драмы зачем-то пытались поджечь Mercedes
Gelendwagen, принадлежащий 40-летней жительнице города. Они облили весь автомобиль
бензином – но топливо отказалось гореть и дорогой внедорожник остался целым и
невредимым. Только на бампере частично поврежден фонарь заднего хода, который
слегка оплавился. Преступников, которые попали в объектив камеры наблюдения,
ищут. Всех, кто узнал горе-поджигателей, просят звонить в полицию, пишет .
Мать восьмерых детей Юлия Вольф, семью которой пытаются расселить
в комнату площадью 12 квадратных метров на окраине Уфы, добилась пересмотра
решения районного суда. В кассационной инстанции поддержали женщину. Многодетную
семью пытаются выселить из аварийного дома на улице Владивостокская на окраину
города, в двенадцатиметровую комнату. Если семья согласится на переезд, то может
потерять преимущественное право на квартиру, передает .
Массовая эвакуация учащихся и персонала была объявлена 26
апреля в одной из школ города Стерлитамака в Башкирии. Оказалось, что учащийся
восьмого класса школы принес с собой на занятия гранату и демонстрировал ее
своим одноклассникам. Педагог заметила опасный предмет и сообщила администрации
учебного заведения. Руководство приняло решение о немедленной эвакуации. Позже
выяснилось, что граната учебная, сообщает .