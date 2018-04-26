Пьяные покатушки офицера в Тюмени, экстренная посадка в Минводах и граната в классе уфимской школы. Обзор региональных новостей от Dni.Ru.

Пьяные покатушки офицера в Тюмени, экстренная посадка вМинводах и граната в классе уфимской школы. Обзор региональных новостей отDni.Ru.Трагедия в Нижнем Новгороде. В Московском районе городаутром 26 апреля обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Установлено,что 55-летний мужчина выстрелил из ружья в грудь бывшей сожительнице. Женщина45 лет скончалась на месте. Затем мужчина выстрелил в себя. В салоне машины,принадлежавшей стрелку, найдено разрешение на хранение охотничьегодвуствольного ружья. Возбуждено уголовное дело, детали ЧП уточняются, пишет .Обрушение потолка в перинатальном центре Южно-Сахалинска.Медицинское учреждение, строительство которого обошлось в 4 миллиарда рублей,открылось только 6 апреля. По данным областного минздрава, частичное обрушениепотолочных панелей произошло в ординаторской, никто не пострадал. Все случилосьво время проверки систем вентиляции и пожарной сигнализации, для которойпотребовалось частично демонтировать крепления потолочных конструкций. Недостаткибыли устранены в тот же день, новых проблем с конструкциями проверка невыявила, сообщает .Дело врача-гинеколога, по вине которого в Ростовской областискончался новорожденный, передано в суд. По данным прокуратуры, в 2017 годузаведующий отделением акушерства и гинекологии своевременно не поставилдиагноз. Кроме того, он принял запоздалое решение о необходимости кесаревасечения. Новорожденный погиб от асфиксии. Врачу грозит три года колонии,передаетДесять лет тюрьмы за покушение на убийство малолетнегоребенка. Суд в Татарстане вынес решение в отношении местного жителя,выбросившего из окна пятилетнюю девочку. В ночь на 6 февраля в НабережныхЧелнах 34-летний Никитин выпивал и закусывал с сожительницей. У женщины гостила5-летняя внучка. Алкоголь вскоре дал о себе знать: Никитин ударил ребенка, азатем выбросил в окно 3 этажа. К счастью, девочка отделалась переломом руки инезначительными травмами, сообщает .Старший лейтенант ГИБДД спровоцировал массовое ДТП в Тюмени.25 апреля его задержали пьяным за рулем автомобиля Mercedes E 350. По данным инспекторов, примерно в 23:40 наперекрестке улиц 50 лет Октября и Воровского офицер протаранил три автомобиля,стоявших около светофора. В крови мужчины обнаружили 0,87 промилле алкоголя. Вотношении сотрудника ГИБДД назначена служебная проверка. К ответственностимогут привлечь и его руководителей, передаетОмичи добились от властей ремонта ямы на проезжей части в возлеадминистрации Ленинского округа. Местные жители три недели добивались реакцииинстанций, и, в конце концов, яму отремонтировали. Как пишут горожане всоцсетях, чиновники изначально пытались переложить ответственность друг надруга. В итоге дорожники засыпали выбоины гравием, но вскоре от такого "ремонта"ничего не осталось. Однако омичи не успокаивались, и теперь на этом участкепроспекта Карла Маркса красуется асфальтовая заплатка. Считается, что этогодолжно хватить до капитального ремонта магистрали, сообщаетПассажир посадил авиалайнер с помощью одной сигареты.Самолет, следовавший рейсом Москва-Владикавказ, совершил экстренную посадку вМинводах. Причной стал закуривший в туалете пассажир. На земле нарушителя доставили в линейный отделполици, составлен протокол об административном правонарушении, пишет .Стали известны подробности смерти 4-летней девочки в НижнемТагиле. Девочка некоторое время назад простыла. Родители давали ей лекарства, втом числе антибиотики, по назначению врача и принимали все меры, необходимыедля выздоровления ребенка. Однако девочке становилось хуже. Приехавшая на вызовскорая сразу сделала ребенку укол, укутали в одеяло и повезли в больницу. Уже вмашине медики звонили в инфекционную больницу и просили готовить реанимационныемероприятия. По дороге в больницу девочка перестала дышать. Реанимация вгоспитале не была готова – по словам родителей малышки, врачи спали. Спастиребенка не удалось – медики говорят, что не выдержало сердце, сообщаетКурьезное преступление совершено рядом с домом №2 по улицеГлазкова в Волгограде. Герои драмы зачем-то пытались поджечь MercedesGelendwagen, принадлежащий 40-летней жительнице города. Они облили весь автомобильбензином – но топливо отказалось гореть и дорогой внедорожник остался целым иневредимым. Только на бампере частично поврежден фонарь заднего хода, которыйслегка оплавился. Преступников, которые попали в объектив камеры наблюдения,ищут. Всех, кто узнал горе-поджигателей, просят звонить в полицию, пишет .Мать восьмерых детей Юлия Вольф, семью которой пытаются расселитьв комнату площадью 12 квадратных метров на окраине Уфы, добилась пересмотрарешения районного суда. В кассационной инстанции поддержали женщину. Многодетнуюсемью пытаются выселить из аварийного дома на улице Владивостокская на окраинугорода, в двенадцатиметровую комнату. Если семья согласится на переезд, то можетпотерять преимущественное право на квартиру, передает .Массовая эвакуация учащихся и персонала была объявлена 26апреля в одной из школ города Стерлитамака в Башкирии. Оказалось, что учащийсявосьмого класса школы принес с собой на занятия гранату и демонстрировал еесвоим одноклассникам. Педагог заметила опасный предмет и сообщила администрацииучебного заведения. Руководство приняло решение о немедленной эвакуации. Позжевыяснилось, что граната учебная, сообщает .