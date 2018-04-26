В Ливерпуле сотни людей пришли к зданию больницы, где от системы жизнеобеспечения отключили двухлетнего мальчика. Митингующие требуют вновь подключить Альфи Эванса к аппарату ивл. Сейчас ребенок дышит своими силами, но слабеет с каждой минутой. В госпитале он уже полтора года из-за нейро-дегенеративного заболевания. Накануне врачи решили: дальше лечить его бессмысленно. Медиков поддержал суд, который запретил даже переводить мальчика в другую больницу. А ведь Альфи готовы принять в Италии.

В Ливерпуле сотни людей пришли к зданию больницы, где от системы жизнеобеспечения отключили двухлетнего мальчика. Митингующие требуют вновь подключить Альфи Эванса к аппарату вентиляции легких. Сейчас ребенок дышит своими силами, но слабеет с каждой минутой. В госпитале он уже полтора года из-за нейро-дегенеративного заболевания. Накануне врачи решили: дальше лечить его бессмысленно. Медиков поддержал суд, который запретил даже переводить мальчика в другую больницу. А ведь Альфи готовы принять в Италии. О лечении там договорился его отец на встрече с Папой римским. Мальчику уже предоставили итальянское гражданство.23-месячный Алфи Эванс страдает неизвестным заболеванием, которое разрушает его нервную систему. Врачи из госпиталя в Ливерпуле, где он сейчас находится, признали, что они бессильны. Ребенка готовы забрать итальянские медики. Его ждут в госпитале в Риме. Но на пути у младенца и его родителей встали, объединившись, британское здравоохранение и суды. Они запрещают увозить Алфи за границу.В этот понедельник мальчика отключили от аппарата искусственной вентиляции легких и перестали кормить, фактически, обрекая его на верную смерть. "Это в первую очередь в интересах Элфи — следовать плану по уходу за безнадежным больным, разработанный командой врачей, которые заботились о нем все это время", — сообщили в госпитале.Сочувствующие Алфи и его родителям ливерпульцы пытались взять больницу штурмом, чтобы спасти ребенка. Протест был подавлен полицией. Но несмотря на отключение от систем жизнеобеспечения, мальчик выжил. "Он продолжает показывать, что все еще борется за жизнь, и доказал, что все врачи и все суды ошибались, — говорит отец Альфи. — Нам говорили, что он не продержится и пяти минут, а он живет уже 36 часов. И он держится просто великолепно".Во вторник ребенку было предоставлено итальянское гражданство. За него вступился Папа римский Франциск. "Итальянское посольство заверило нас, что в считанные минуты готов вылететь самолет с необходимым оборудованием на борту и квалифицированными специалистами, — сообщил адвокат Роджер Киска. — Мы считаем, что в интересах Алфи пройти лечение в Риме, а не оставаться здесь, чтобы умереть. Местные врачи до сих пор не смогли поставить ему диагноз. Как можно в такой ситуации говорить о том, есть ли у него какие-то шансы или нет?".Поскольку родители Алфи уже проиграли во всех инстанциях, их последняя надежда — апелляционный суд. Кто имеет право вершить судьбу ребенка — врачи, судьи или его родители? Этим вопросом в Великобритании задаются уже не впервые. Чуть меньше года назад в этом же здании был оглашен окончательный приговор 11-месячному Чарли Гарду, который страдал синдромом истощения митохондриальной ДНК. Мальчику было отказано в лечении в США, и он скончался в одном из английских хосписов. Несмотря на заступничество Папы римского и американского президента Дональда Трампа.