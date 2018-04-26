Супруга знаменитого актера Михаила Багдасарова Раиса пришла в студию телепередачи На самом деле Первого канала, чтобы проверить своего супруга на детекторе лжи. Ее благоверный вернулся в семью после того, как закончился его пятилетний роман с другой женщиной.

Супруга знаменитого актера Михаила Багдасарова Раиса пришла встудию телепередачи "На самом деле" Первого канала, чтобы проверить своегосупруга на детекторе лжи. Ее благоверный вернулся в семью после того, как закончилсяего пятилетний роман с другой женщиной.Раиса рассказала гостям студии, что никак не ожидала, чтопосле 25 лет брака, ее любимый человек так поступит с ней: бросит семью радимолодой вертихвостки. "Это был для меня такой удар… Рыдала, не переставая навзрыдпросто несколько дней. Не ходила на работу. У меня в тумане все", – со слезамина глазах поведала женщина.Михаил решил разойтись официально, но она не согласилась. Судразвел их без согласия супруги. Несколько лет понадобилось Раисе, чтобы прийтив себя.Через пять лет блудный муж, как говорится, на голубом глазу решилвозвратиться домой. "Я ехала в машине и вдруг мне звонок: "Привет! Как дела! Ярешил вернуться!". Я говорю: "Хорошо", – вспомнила тот нелепый разговор Раиса. Теперьженщина сомневается в правильности своего решения. Ей кажется, что он не любитее, а вернулся потому, что артисту было некуда пойти.На съемочной площадке появился сам Багдасаров. Артистпризнался, что чуть не расплакался за кулисами от рассказа экс-супруги.Михаилу пришлось повиниться перед публикой и рассказать своюверсию событий. По словам актера с красоткой Викторией он познакомился всоцсетях. Он увидел фотографию молодой привлекательной девушки и воспылал. Онначал с ней переписываться, а позже пригласил барышню на свою премьеру. О женеон вообще и не вспомнил.Далее Михаил начал уверять присутствующих, что никогда неврал жене, а интимная близость с юной разлучницей состоялась за день дорасставания с Раисой. Эксперты не поверили звезде и попросили Багдасаровапоподробнее рассказать об этом моменте.Выяснилось, что сексуальная близость между Михаилом иВикторией была намного раньше, чем рассказывает актер. Звезда российского кинобыстро сориентировалась и оправдалась тем, что с Раисой, к моменту связи смолодой зазнобой, у него уже не было никаких интимных отношений.Мужчина заверил, что сильно влюбился и хотел начать жизньзаново с новым домом и детьми. "Я хотел глотнуть новой, новой энергии, ясбросил 12 килограммов… мне хотелось нового кислорода новой эмоции… я делал 100дел в день", – вспоминает Багдасаров.Однако вскоре наступило отрезвление: "Вся жизнь была впредощущении праздника, который так и не наступил", – с горечью призналсяизменник. Новая благоверная не собиралась вступать с ним в брак и тем боле рожатьот него детей и даже как-то заявила, что живет с ним "из снисходительности".Такое отношении молодой любовницы быстро опостылело Михаилу,и он решил вернуться к Раисе. Якобы экс-супругу он очень уважает и привык кней.Пришло время пройти проверку на полиграфе. Экспертизапоказала, что Багдасаров все еще любит молодую любовницу, а после расставания сВикторией у него была интрижка с некой дамой.Полиграфолог спросил ловеласа, что чувствует тот к своейбывшей супруге. "У меня достаточно позитивный настрой… испытываю привычноечувство надежности", – уклончиво начал артист. В зале послышались ироничныекомментарии. Раиса решила спросить мужчину в лоб, любит ли он ее? Багдасаров ответил,что очень любит, но как жену, мать своих детей и хранительницу очага. Раиса емуне поверила.