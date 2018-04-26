Супруга знаменитого актера Михаила Багдасарова Раиса пришла в
студию телепередачи На самом деле Первого канала, чтобы проверить своего
супруга на детекторе лжи. Ее благоверный вернулся в семью после того, как закончился
его пятилетний роман с другой женщиной.
Супруга знаменитого актера Михаила Багдасарова Раиса пришла в
студию телепередачи "На самом деле" Первого канала, чтобы проверить своего
супруга на детекторе лжи. Ее благоверный вернулся в семью после того, как закончился
его пятилетний роман с другой женщиной.
Раиса рассказала гостям студии, что никак не ожидала, что
после 25 лет брака, ее любимый человек так поступит с ней: бросит семью ради
молодой вертихвостки. "Это был для меня такой удар… Рыдала, не переставая навзрыд
просто несколько дней. Не ходила на работу. У меня в тумане все", – со слезами
на глазах поведала женщина.
Михаил решил разойтись официально, но она не согласилась. Суд
развел их без согласия супруги. Несколько лет понадобилось Раисе, чтобы прийти
в себя.
Через пять лет блудный муж, как говорится, на голубом глазу решил
возвратиться домой. "Я ехала в машине и вдруг мне звонок: "Привет! Как дела! Я
решил вернуться!". Я говорю: "Хорошо", – вспомнила тот нелепый разговор Раиса. Теперь
женщина сомневается в правильности своего решения. Ей кажется, что он не любит
ее, а вернулся потому, что артисту было некуда пойти.
На съемочной площадке появился сам Багдасаров. Артист
признался, что чуть не расплакался за кулисами от рассказа экс-супруги.
Михаилу пришлось повиниться перед публикой и рассказать свою
версию событий. По словам актера с красоткой Викторией он познакомился в
соцсетях. Он увидел фотографию молодой привлекательной девушки и воспылал. Он
начал с ней переписываться, а позже пригласил барышню на свою премьеру. О жене
он вообще и не вспомнил.
Далее Михаил начал уверять присутствующих, что никогда не
врал жене, а интимная близость с юной разлучницей состоялась за день до
расставания с Раисой. Эксперты не поверили звезде и попросили Багдасарова
поподробнее рассказать об этом моменте.
Выяснилось, что сексуальная близость между Михаилом и
Викторией была намного раньше, чем рассказывает актер. Звезда российского кино
быстро сориентировалась и оправдалась тем, что с Раисой, к моменту связи с
молодой зазнобой, у него уже не было никаких интимных отношений.
Мужчина заверил, что сильно влюбился и хотел начать жизнь
заново с новым домом и детьми. "Я хотел глотнуть новой, новой энергии, я
сбросил 12 килограммов… мне хотелось нового кислорода новой эмоции… я делал 100
дел в день", – вспоминает Багдасаров.
Однако вскоре наступило отрезвление: "Вся жизнь была в
предощущении праздника, который так и не наступил", – с горечью признался
изменник. Новая благоверная не собиралась вступать с ним в брак и тем боле рожать
от него детей и даже как-то заявила, что живет с ним "из снисходительности".
Такое отношении молодой любовницы быстро опостылело Михаилу,
и он решил вернуться к Раисе. Якобы экс-супругу он очень уважает и привык к
ней.
Пришло время пройти проверку на полиграфе. Экспертиза
показала, что Багдасаров все еще любит молодую любовницу, а после расставания с
Викторией у него была интрижка с некой дамой.
Полиграфолог спросил ловеласа, что чувствует тот к своей
бывшей супруге. "У меня достаточно позитивный настрой… испытываю привычное
чувство надежности", – уклончиво начал артист. В зале послышались ироничные
комментарии. Раиса решила спросить мужчину в лоб, любит ли он ее? Багдасаров ответил,
что очень любит, но как жену, мать своих детей и хранительницу очага. Раиса ему
не поверила.