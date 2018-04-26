Певица Маша Распутина огорчила свою коллегу по цеху Ольгу Бузову. Маша нетактично покинула выступление Ольги.

Певица Маша Распутина огорчила свою коллегу по цеху Ольгу Бузову. Маша нетактично покинула выступление Ольги.Начинающая исполнительница и телеведущая Бузова выложила в YouTube новыйвыпуск своего видеоблога. В нем она рассказала о совместной работе с реперомБастой, о создании хита "Тоже музыка", участии впрограмме Андрея Малахова и гастролях в Волгограде.В этом выпуске зашла речь о необоснованной критике в адресОльги, со стороны звезд российской эстрады. По словам Ольги,многие из тех, кто осуждает ее, не хотят доказывать свою точку зрения."Я хочу, чтобы люди из шоу-бизнеса или те, ктопишут мне комментарии, аргументированно сказали мне в лицо свое мнение. Я могуаргументировать, если мне что-то не нравится. Например, я ненавижу сырники.Потому что в детстве папа отравил меня протухшими сырниками", – объяснила своюпозицию девушка.Также Ольга посетовала на хамскоеповедение Маши Распутиной, с которой ей довелось встретиться на съемках одного из новых выпусков программы "АндрейМалахов. Прямой эфир" канала "Россия 1". Якобы Распутина удалилась, не дослушаввыступление Ольги. "Мне было так неприятно, что во времявыступления Маша Распутина просто встала и ушла. Я пою, а она просто встает иуходит", – посетовала телеведущая.Присутствующие заметили, что дляРаспутиной – это в порядке вещей, и, вероятно, ее бегство не относилось к пениюБузовой. "Она всегда так делает. Когда записывали другую программу, она тожевстала и ушла", – сказали Ольге. "Но ты же пришла на эфир. Я молча сидела час ислушала журналистов, хотя у меня тоже цигель-цигель. Это некрасиво"-нравоучительно заметила Ольга.