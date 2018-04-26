Деятельность бенефициаров компании Проминстрах, которая занималась страхованием проблемных строек, может дестабилизировать положение на отечественном рынке долевого строительства. Создавшуюся ситуацию обсудили накануне на круглом столе Общественный контроль деятельности страховых компаний в долевом строительстве в Общественной палате (ОП) России.

Деятельность бенефициаров компании "Проминстрах", которая занималась страхованием проблемных строек, может дестабилизировать положение на отечественном рынке долевого строительства. Создавшуюся ситуацию обсудили накануне на круглом столе "Общественный контроль деятельности страховых компаний в долевом строительстве" в Общественной палате (ОП) России.Поводом для обсуждения стала ситуация вокругдольщиков скандально известного долгостроя ЖК "Царицыно", а такжестраховщика стройки – компании "Проминстрах". По словам первогозаместителя главы комиссии по общественному контролю и взаимодействию собщественными советами ОП Артема Кирьянова, несмотря на большой прогресс взаконодательном обеспечении защиты прав участников долевого строительства,банкротства страховых компаний могут вызвать серьезный социальный кризис вРоссии.Особую тревогу у общественников вызывает ситуация вокруг жилого комплекса "Царицыно". Купившие там квартиры люди ужекоторый год не могут въехать в свое жилье. В качестве страховых выплат суммарнодольщики должны получить порядка девяти миллиардов рублей. Но пока неизвестно,увидят ли люди эти деньги.Замдиректора Института актуальной экономики ИванАнтропов отметил, что предыдущий страховщик возведения ЖК "Царицыно"компания РИНКО должна была передать "Проминстраху" 12 миллиардоврублей, однако передала лишь три. "Мы занимались триадой этих страховыхкомпаний – "БАЛТ-Страхование", а потом РИНКО и "Проминстрах". Считаем, проверкуЦБ деятельности этих страховщиков неудовлетворительной", – сказал он входе круглого стола.По его словам, в руководящем составе компанийзамечены одни и те же лица, которые, заявил Антропов, ранее проходили поуголовным делам. Тем не менее, подчеркнул экономист, в Центробанке на"совершенно очевидные и вопиющие случаи" в работе этих организацийпросто напросто закрывали глаза.Антропов привел данные, в соответствии с которыми70% страховых сборов РИНКО проходили как расходы на заключения договоров.Эксперт отметил, что это абсолютно не рыночные показатели. "Это такой плохоскрываемый вывод средств", – полагает он.Однако в финансовом регуляторе, кажется, пытаются снизитьнакал страстей вокруг скандальной стройки ЖК "Царицыно". Кирьяновотметил, что в ЦБ уверяют, что текущая ситуация – "рабочая", анеобходимый резерв в случае наступления страховых моментов сформирован в полномобъеме.Антропов же полагает, что отсутствие у Центробанкакомпетенций, необходимых для контроля над страховщиком, не снимает с негоответственности.А глава "Союза предпринимателей и арендаторов России"Андрей Бунич уверен, что отсутствие у регулятору таких компетенций можетпривести к самым тяжелым и неблагоприятным последствиям для отрасли."Из-за того, что приоритетом для ЦБ были банки, он не обладаеткомпетенцией, не может оценить риски, понять, каковы активы у этих страховых компаний.А когда увидит, может быть поздно", – сказал он. Все это может привести кситуации, добавил он, когда погашать страховые выплаты вновь придется изгосударственного бюджета. Бунич напомнил, что мировой финансовый кризис-2008 разразился именноиз-за действий строительных и страховых организаций.Однако деятельность "Проминстраха" связанане только с ЖК "Царицыно", напомнил Артем Кирьянов. По его словам,бенефициары триады страховых компаний работали с недобросовестнымизастройщиками, поэтому вместе с "Царицыно" есть множество другихпроблем. К примеру, отметил он, это удмуртский "Долинастрой",южноуральский застройщик "Речелстрой" и некоторые другие.Участники круглого стола высказали мнение, чтосмягчить накал ситуации могут лишь активные действия Центробанка: санация"Проминстраха", а также надзор за уплатой страховых компенсаций.Кроме того, участники круглого стола высказались за проверку Генеральнойпрокуратурой деятельности триады страховщиков, в частности, относительно судьбымиллиардов, предназначенных на выплаты обманутым дольщиком. Общественная палатапродолжит держать ситуацию под контролем, резюмировал Кирьянов.