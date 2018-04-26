Сотрудники правоохранительных органов задержали в американском штате Калифорния бывшего полицейского, власти полагают, что он является серийным убийцей и насильником, которого разыскивали несколько десятков лет.

Сотрудники правоохранительных органов задержали в американском штате Калифорния бывшего полицейского, власти полагают, что он является серийным убийцей и насильником, которого разыскивали несколько десятков лет.Как передает ТАСС, об этом сообщила газета Los Angeles Times.По сведениям издания 72-летний Джозеф Джеймс де Анджело был взят под стражу по обвинению в том, что именно он является серийным убийцей, который действовал в Калифорнии в период с 1976 по 1986 годы и совершил 12 убийств, а также 45 изнасилований.В поисках данного преступника участвовали сотрудники американского Федерального бюро расследований, а награда за информацию, которая моглабы помочь найти его, составила 50 тысяч долларов.Судя по всему, избежать ареста задержанному помогало знание методов работы правоохранительных органов.Суд отказал де Анджело в праве выйти на свободу под залог. Полиция провела обыски в его доме. Как ожидается, вскоре состоится пресс-конференция, на которой будет сделано официальное заявление об аресте.