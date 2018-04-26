Сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) во второй раз смогли посетить город Дума.

Сотрудники Миссии по установлению фактов применения химического оружия в Сирии (МУФС) во второй раз смогли посетить город Дума.Как передает ТАСС, об этом международную общественность проинформировали в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).Там рассказали, что их эксперты прибыли в Сирию еще 14 апреля, но в связи с небезопасностью пребывания в Думе, они смогли посетить только одно из двух мест предполагаемого использования химического оружия в Думе 21 апреля. При этом сотрудники ОЗХО в Дамаске опросили ряд свидетелей.25 апреля эксперты МУФС посетили второе место в Думе, собрав на месте образцы почвы. Они будут переданы в лабораторию ОЗХО в голландском городе Рейсвейк.Запад обвинил правительство Башара Асада в том, что 7 апреля в сирийском городе Дума было применено химическое оружие и пострадали мирные граждане.Несмотря на то, что Дамаск отверг эти обвинения, 14 апреля авиация США, Великобритании и Франции нанесла ряд ударов по территории страны, атаковав, в частности, НИИ в Дамаске, штаб республиканской гвардии, базу противовоздушной обороны, несколько военных аэродромов и армейские склады.По данным российского министерства обороны из 103 выпущенных по объектам ракет сирийские средства ПВО сбили 71, пострадали три мирных жителя.