Балерина опубликовала рекламный пост о новых пуантах. Но людей заинтересовали не они, а натруженные ноги одиозной артистки.

Балерина опубликовала рекламный пост о новых пуантах. Но людей заинтересовали не они, а натруженные ноги одиозной артистки.Поклонники шокированы и размером конечностей балерины, и формой ее ног, и рабочими мозолями. Анастасия, бедные ножки, чем Вы их мажете?!", "Больные ноги, перебитые хрящи, в дальнейшем артриты и артрозы. Нужно обладать такой силой воли, чтобы так работать каждый день, как балерина!", "Звезда моя, что у тебя с ногами, боже мой, это адский труд!", "Как мне жалко ножки и пальчики балерины", – комментируют одни пользователи. "Зачем нам это мясо показывать?", "Это ласты или копыта", "Какие же страшные копыта у вас, Анастасия, а вы все их напоказ выставляете, некрасиво, ужасно, просто фу!", Ступни, конечно, не красивые и выставлять их не нужно на показ", "Не показывайте всему миру свои ноги. Они Вас не красят", – в ужасе пишут другие.Изувеченные ноги Волочковой – последствия ее ежедневных многочасовых репетиций. Она училась в академии имени Вагановой – старейшей школе балета в мире, куда при поступлении на место претендует более 60-ти человек. Они отбираются строжайшим методом в 3 тура; затем 8 лет обучения (сейчас уже 9 лет), на протяжении которого половина учащихся отчисляются и остаются только самые сильные, целеустремленные и талантливые. Анастасия Волочкова закончила академию с отличием.Глядя на скрюченные пальцы и огромные шишки Волочкову, ортопеды делают неутешительные выводы – у балерины заметны признаки варикозной болезни и артроза. Медики заметили у нее плоскостопие, которое может привести к остеохондрозу, заболеванию позвоночника и даже повлиять на остроту зрения. "Она неправильно стоит на пальцах, наверное, раз такие непонятные травмы. Еще бывает, что деформируются ноги, когда очень неудобные туфли и к ним постоянно нужно приспосабливаться”, – уверяет прима-балерина Большого театра Марина Кондратьева.