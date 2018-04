В ближайшие дни жителей и гостей столицы ждет много разноплановой музыки на любой вкус, а также настоящие рыцарские сражения. О самом интересном – в еженедельном обзоре Dni.Ru.

В ближайшие дни жителей и гостей столицы ждет много разноплановоймузыки на любой вкус, а также настоящие рыцарские сражения. О самом интересном– в еженедельном обзоре Dni.Ru.27 апреля, пятницаВ Yota Arena выступит коллектив "Raceto Space", чья музыка пронизана космосом и электроникой. В роли вокалисткивыступает актриса Мириам Сехон, а играют кинокомпозитор Вадим Маевский,гитарист Павел Додонов (ex-"Дельфин"), басист Александр Малышев и барабанщикСергей Говорун ("Мои ракеты вверх", EIMIC). Группа называют одной из лучшиханглоязычных инди-групп в Москве, она уже успела выпустить два альбома, принятьучастие участие в фестивалях, как "Пикник Афиши", Maxidrom и Усадьба Jazz, выступитьна одной сцене с The xx, Трики и UNKLE. В этот вечер публике будет представлен виниловыймини-альбом "Freefall" и цифрой сборник ремиксов на него.В "Главclub green concert" дастконцерт группа Awolnation, чьи работы имеют мультиплатиновый статус. Поклонникисмогут услышать как проверенные хиты, так и достаточно свежий материал. Авторпесен и продюсер Аарон Бруно так говорит о новинках: "Я хотел создатьрок-н-ролл/поп-альбом, и под "поп" я понимаю музыку, на которой я вырос – DireStraits или Born In The U.S.A или The Cars or Tom Petty, своего родавсеамериканский альбом в стиле AWOLNATION. Я стремился выпустить альбом —американскую мечту, слушая который ты просто чувствуешь эту ностальгию пошкольным временам или девчонке, в которую ты был влюблен, но никогда не решалсязаговорить с ней".В независимом арт-кластере на Яузе состоится открытие "Выставки Нового" – третьего проекта движения ПРОУН, заявляющего свой взгляд на искусство и его восприятие. На выставке будут представлены медиа-инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сферискусства – театра, танца и поэзии. На территории арт-кластера также будут проходить лекции и воркшопы от известных российских и зарубежных художников, искусствоведов, фотографов и философов.В кинотеатре "Иллюзион" на Котельническойнабережной в рамках фестиваля Sound Up состоится необычное выступление группыBersarin Quartett. Изюминка в том, что концерт "7.1. surround concert" пройдетв полной темноте. Использовав технологию объемного звука Dolby Atmos,композитор и продюсер Томас Бюкер создал специальное live-выступление длявосьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Музыкуможно будет услышать в невероятной динамике и детализации звука, причем светбудет погашен, и все происходящее будет отдано на откуп воображению зрителей.На площадке "Цифровоеделовое пространство" состоится полнодневная лекция Маршалла Голдсмита подназванием "Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?". Голдсмит– личность известная, он является персональным наставником CEO Ford, Hasbro иGoldman Sachs, специализируется на развитии лидерства и коучинге руководящегосостава организаций. Он является автором около 30 книг, в том числе бестселлера"Прыгни выше головы!". В Москве гуру поделится свои опытом сруководителями российских компаний. Он расскажет о том, какие поведенческиемодели приводят к тому, что человек начинает "буксовать" на вершинесвоего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительноповысить темпы личностного развития. Скидка 7% по промокоду "dniru".В Государственном КремлевскомДворце пройдет гала-концерт музыкального телепроекта Первого Канала "Триаккорда". На сцену выйдут: Елена Ваенга, Александр Розенбаум, МихаилШуфутинский, Любовь Успенская, Александр Малинин, Сергей Трофимов,победительницы первого и второго сезонов Анастасия Спиридонова и Елена Воробей,Дмитрий Харатьян, Татьяна Буланова и многие другие. За музыкальноесопровождение концерта будет отвечать оркестр Red Square Band, а ведущем станетактер Максим Аверин.В Центральном Доме Актера зрителиувидят настоящую магию – "Magic of music". Сюжет постановки построен налюбовном треугольнике: молодой человек одновременно влюблен... в двух сестер. Этокрасивая история, где любовные перипетии разворачиваются на фоне прекрасноймузыки, написанной специально для этого шоу. В ней волшебным образомпереплетаются и родные русские мотивы, и зажигательные ритмы латиноамериканскихтанцев, и наполненные романтикой мелодии Парижа.В "Крокус Сити Холле" выступит ИэнАндерсон и группа "Jethro Tull". Концерт состоится в рамках мирового турне"Jethro Tull 50th Anniversary Tour", посвященного 50-летнему юбилею коллектива.Основоположник "Jethro Tull", появившейся на свет в 1968 году, фронтмен ифлейтист Иэн Андерсон – культовая фигура в мире музыки. Он стал первымрок-музыкантом, регулярно использующим флейту. "Это праздник всех 33 участниковгруппы, украшавших наши ряды – музыкантов, которые принесли свои таланты,навыки и стили, чтобы играть на концертах, в прямом эфире и в студии", —рассказывает Андерсон.В Adrenaline Stadium даст концертгруппа Tokio Hotel, некогда сводившая с ума подростков по всему миру.Организаторы обещают, что музыканты вновь покорят столицу своим уникальным шоу,которое уже успело закрепить за собой абсолютно новые стандарты музыкального иконцертного продакшена.28 апреля, субботаВ Детском музыкальном театреимени Наталии Сац покажут спектакль "Гадкий утенок" по сказке Ганса ХристианаАндерсена. Знаменитая история оживет в музыке – сказка превратится в оперу ибалет одновременно, артисты будут и петь, и танцевать. Именно так решилрассказать знакомое произведение композитор Михаил Броннер, который написалмного замечательной музыки для взрослых, но очень любит сочинять и для детей.В СК "Олимпийский" выступитизвестная группа "Thirty Seconds To Mars"с несравненным Джаредом Лето. Коллектив продал миллионы копий своихальбомов по всему миру, их концерты проходят при переполненных залах истадионах. Они получили множество престижных премий и даже установили рекордсамого продолжительного гастрольного тура в истории. Группа считается одной изсамых ярких и значимых в плане живых концертов.29 апреля, воскресеньеВ Государственном КремлевскомДворце состоится концерт, посвященный 90-летию народного артиста СССР ВячеславаТихонова, в котором примут участие звезды отечественной эстрады. В их числе: ИосифКобзон, Лев Лещенко, победители телешоу "Голос" – Дина Гарипова и СергейВолчков, певица Ян Гэ, актеры – Лариса Лужина, Ольга Остроумова, ИринаПечерникова, Юрий Чернов, а также коллективы – Государственный академическийрусский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Московский государственныйакадемический театр танца "Гжель", театр "Кремлевский балет", балет "Тодес".30 апреля, понедельникС 30 апреля по 2 мая в музее-заповеднике"Коломенское" пройдет "Турнир святого Георгия". Это три дня рыцарскогоджостинга, групповых конных боев, поединков на двуручных топорах и мечах, гдебудут воспроизведены европейские рыцарские состязания XV века. Никакойпостановки – это будут настоящиестолкновения и бои. В событии примет участие около сотни человек из разныхгородов мира. Также будет проходить историческая ярмарка и ремесла, обучающиезанятия и развлечения, тематический фудкорт.1 мая, вторникВ Государственном КремлевскомДворце покажут балет "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы А. Пушкина и оперы М.И. Глинки, где сказочное волшебство соседствует с реальностью, а история ивымысел приправлены мягкой иронией. Злобу, коварство и трусость побеждаетсправедливость, добрая богатырская сила и молодая любовь. Спектакль идет всопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".2 мая, средаВ "Союзе Композиторов" выступитамериканский джазовый трубач, композитор и аранжировщик, один из ярчайшихпредставителей современной джазовой музыки – Джош Эванс. Он принял участие взаписи примерно сотни джазовых альбомов, выступал со всемирно известнымимузыкантами, покорил многочисленные джазовые фестивали. В 2011 году Эвансзаписал и выпустил свой дебютный солный альбом "Портрет", а в 2015-мвторой – "Надежда и разочарование". В настоящее время он работает всоставе квартета Крисчиана Макбрайда NewJaw и со своим биг-бендом.3 мая, четвергВ "Главclub green concert"выступит группа "Черный Кофе", будут исполнены все хиты, а также презентованпроект "Варшавский – Высоцкий". Автор и исполнитель большинства песен группы ДмитрийВаршавский на протяжении долгих лет остается фронтменом и единственнымбессменным участником коллектива. Песню "Страна" на стихи Андрея Вознесенского,которая стала точкой отсчета, он написал в далеком 1979 году. А три года назаду "Черного Кофе" вышел десятый студийный альбом "Осенний порыв".ФОТОВ театре "Школа современнойпьесы" покажут спектакль "Ночь с незнакомцем". Главная героиня прекрасна, нежнаи добродетельна, но в ее жизни есть тайна, которую она не раскрывает никому.Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизнинеизгладимое воспоминание и еще кое-то. Ночь с незнакомцем – романтично,эротично, необычно. А любовь? Любовь догонит героиню через годы. Стоитотметить, что одноименная пьеса, которая легла в основу постановки, стала лауреатомМеждународного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица 2011".В кино выходит фильм "Мстители:Война бесконечности". Вновь героям нужно защищать мир от злодеев и опасностей. Наэтот раз межгалактический тиран Танос хочет собрать все шесть КамнейБесконечности, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. Ивновь судьба всего сущего висит на волоске.