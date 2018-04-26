В ближайшие дни жителей и гостей столицы ждет много разноплановой
музыки на любой вкус, а также настоящие рыцарские сражения. О самом интересном
– в еженедельном обзоре Dni.Ru.
В ближайшие дни жителей и гостей столицы ждет много разноплановой
музыки на любой вкус, а также настоящие рыцарские сражения. О самом интересном
– в еженедельном обзоре Dni.Ru.
27 апреля, пятница
В Yota Arena выступит коллектив "Race
to Space", чья музыка пронизана космосом и электроникой. В роли вокалистки
выступает актриса Мириам Сехон, а играют кинокомпозитор Вадим Маевский,
гитарист Павел Додонов (ex-"Дельфин"), басист Александр Малышев и барабанщик
Сергей Говорун ("Мои ракеты вверх", EIMIC). Группа называют одной из лучших
англоязычных инди-групп в Москве, она уже успела выпустить два альбома, принять
участие участие в фестивалях, как "Пикник Афиши", Maxidrom и Усадьба Jazz, выступить
на одной сцене с The xx, Трики и UNKLE. В этот вечер публике будет представлен виниловый
мини-альбом "Freefall" и цифрой сборник ремиксов на него.
В "Главclub green concert" даст
концерт группа Awolnation, чьи работы имеют мультиплатиновый статус. Поклонники
смогут услышать как проверенные хиты, так и достаточно свежий материал. Автор
песен и продюсер Аарон Бруно так говорит о новинках: "Я хотел создать
рок-н-ролл/поп-альбом, и под "поп" я понимаю музыку, на которой я вырос – Dire
Straits или Born In The U.S.A или The Cars or Tom Petty, своего рода
всеамериканский альбом в стиле AWOLNATION. Я стремился выпустить альбом —
американскую мечту, слушая который ты просто чувствуешь эту ностальгию по
школьным временам или девчонке, в которую ты был влюблен, но никогда не решался
заговорить с ней".
В независимом арт-кластере на Яузе состоится открытие "Выставки Нового" – третьего проекта движения ПРОУН, заявляющего свой взгляд на искусство и его восприятие. На выставке будут представлены медиа-инсталляции, саунд-арт, видео-арт, кинетические скульптуры, аудиовизуальные перформансы, а также результаты коллабораций с представителями других сфер
искусства – театра, танца и поэзии. На территории арт-кластера также будут проходить лекции и воркшопы от известных российских и зарубежных художников, искусствоведов, фотографов и философов.
В кинотеатре "Иллюзион" на Котельнической
набережной в рамках фестиваля Sound Up состоится необычное выступление группы
Bersarin Quartett. Изюминка в том, что концерт "7.1. surround concert" пройдет
в полной темноте. Использовав технологию объемного звука Dolby Atmos,
композитор и продюсер Томас Бюкер создал специальное live-выступление для
восьмиканальных звуковых систем, которыми оснащены современные кинотеатры. Музыку
можно будет услышать в невероятной динамике и детализации звука, причем свет
будет погашен, и все происходящее будет отдано на откуп воображению зрителей.
На площадке "Цифровое
деловое пространство" состоится полнодневная лекция Маршалла Голдсмита под
названием "Кризис успеха. Что мешает вам двигаться дальше?". Голдсмит
– личность известная, он является персональным наставником CEO Ford, Hasbro и
Goldman Sachs, специализируется на развитии лидерства и коучинге руководящего
состава организаций. Он является автором около 30 книг, в том числе бестселлера
"Прыгни выше головы!". В Москве гуру поделится свои опытом с
руководителями российских компаний. Он расскажет о том, какие поведенческие
модели приводят к тому, что человек начинает "буксовать" на вершине
своего успеха и даст практические рекомендации, которые помогут значительно
повысить темпы личностного развития. Скидка 7% по промокоду "dniru".
В Государственном Кремлевском
Дворце пройдет гала-концерт музыкального телепроекта Первого Канала "Три
аккорда". На сцену выйдут: Елена Ваенга, Александр Розенбаум, Михаил
Шуфутинский, Любовь Успенская, Александр Малинин, Сергей Трофимов,
победительницы первого и второго сезонов Анастасия Спиридонова и Елена Воробей,
Дмитрий Харатьян, Татьяна Буланова и многие другие. За музыкальное
сопровождение концерта будет отвечать оркестр Red Square Band, а ведущем станет
актер Максим Аверин.
В Центральном Доме Актера зрители
увидят настоящую магию – "Magic of music". Сюжет постановки построен на
любовном треугольнике: молодой человек одновременно влюблен... в двух сестер. Это
красивая история, где любовные перипетии разворачиваются на фоне прекрасной
музыки, написанной специально для этого шоу. В ней волшебным образом
переплетаются и родные русские мотивы, и зажигательные ритмы латиноамериканских
танцев, и наполненные романтикой мелодии Парижа.
В "Крокус Сити Холле" выступит Иэн
Андерсон и группа "Jethro Tull". Концерт состоится в рамках мирового турне
"Jethro Tull 50th Anniversary Tour", посвященного 50-летнему юбилею коллектива.
Основоположник "Jethro Tull", появившейся на свет в 1968 году, фронтмен и
флейтист Иэн Андерсон – культовая фигура в мире музыки. Он стал первым
рок-музыкантом, регулярно использующим флейту. "Это праздник всех 33 участников
группы, украшавших наши ряды – музыкантов, которые принесли свои таланты,
навыки и стили, чтобы играть на концертах, в прямом эфире и в студии", —
рассказывает Андерсон.
В Adrenaline Stadium даст концерт
группа Tokio Hotel, некогда сводившая с ума подростков по всему миру.
Организаторы обещают, что музыканты вновь покорят столицу своим уникальным шоу,
которое уже успело закрепить за собой абсолютно новые стандарты музыкального и
концертного продакшена.
28 апреля, суббота
В Детском музыкальном театре
имени Наталии Сац покажут спектакль "Гадкий утенок" по сказке Ганса Христиана
Андерсена. Знаменитая история оживет в музыке – сказка превратится в оперу и
балет одновременно, артисты будут и петь, и танцевать. Именно так решил
рассказать знакомое произведение композитор Михаил Броннер, который написал
много замечательной музыки для взрослых, но очень любит сочинять и для детей.
В СК "Олимпийский" выступит
известная группа "Thirty Seconds To Mars"
с несравненным Джаредом Лето. Коллектив продал миллионы копий своих
альбомов по всему миру, их концерты проходят при переполненных залах и
стадионах. Они получили множество престижных премий и даже установили рекорд
самого продолжительного гастрольного тура в истории. Группа считается одной из
самых ярких и значимых в плане живых концертов.
29 апреля, воскресенье
В Государственном Кремлевском
Дворце состоится концерт, посвященный 90-летию народного артиста СССР Вячеслава
Тихонова, в котором примут участие звезды отечественной эстрады. В их числе: Иосиф
Кобзон, Лев Лещенко, победители телешоу "Голос" – Дина Гарипова и Сергей
Волчков, певица Ян Гэ, актеры – Лариса Лужина, Ольга Остроумова, Ирина
Печерникова, Юрий Чернов, а также коллективы – Государственный академический
русский народный хор имени М. Е. Пятницкого, Московский государственный
академический театр танца "Гжель", театр "Кремлевский балет", балет "Тодес".
30 апреля, понедельник
С 30 апреля по 2 мая в музее-заповеднике
"Коломенское" пройдет "Турнир святого Георгия". Это три дня рыцарского
джостинга, групповых конных боев, поединков на двуручных топорах и мечах, где
будут воспроизведены европейские рыцарские состязания XV века. Никакой
постановки – это будут настоящие
столкновения и бои. В событии примет участие около сотни человек из разных
городов мира. Также будет проходить историческая ярмарка и ремесла, обучающие
занятия и развлечения, тематический фудкорт.
1 мая, вторник
В Государственном Кремлевском
Дворце покажут балет "Руслан и Людмила" по мотивам поэмы А. Пушкина и оперы М.
И. Глинки, где сказочное волшебство соседствует с реальностью, а история и
вымысел приправлены мягкой иронией. Злобу, коварство и трусость побеждает
справедливость, добрая богатырская сила и молодая любовь. Спектакль идет в
сопровождении Симфонического оркестра радио "Орфей".
2 мая, среда
В "Союзе Композиторов" выступит
американский джазовый трубач, композитор и аранжировщик, один из ярчайших
представителей современной джазовой музыки – Джош Эванс. Он принял участие в
записи примерно сотни джазовых альбомов, выступал со всемирно известными
музыкантами, покорил многочисленные джазовые фестивали. В 2011 году Эванс
записал и выпустил свой дебютный солный альбом "Портрет", а в 2015-м
второй – "Надежда и разочарование". В настоящее время он работает в
составе квартета Крисчиана Макбрайда NewJaw и со своим биг-бендом.
3 мая, четверг
В "Главclub green concert"
выступит группа "Черный Кофе", будут исполнены все хиты, а также презентован
проект "Варшавский – Высоцкий". Автор и исполнитель большинства песен группы Дмитрий
Варшавский на протяжении долгих лет остается фронтменом и единственным
бессменным участником коллектива. Песню "Страна" на стихи Андрея Вознесенского,
которая стала точкой отсчета, он написал в далеком 1979 году. А три года назад
у "Черного Кофе" вышел десятый студийный альбом "Осенний порыв".
ФОТО
В театре "Школа современной
пьесы" покажут спектакль "Ночь с незнакомцем". Главная героиня прекрасна, нежна
и добродетельна, но в ее жизни есть тайна, которую она не раскрывает никому.
Когда-то в прошлом она провела ночь с незнакомцем, оставившую в ее жизни
неизгладимое воспоминание и еще кое-то. Ночь с незнакомцем – романтично,
эротично, необычно. А любовь? Любовь догонит героиню через годы. Стоит
отметить, что одноименная пьеса, которая легла в основу постановки, стала лауреатом
Международного конкурса русскоязычной драматургии "Действующие лица 2011".
В кино выходит фильм "Мстители:
Война бесконечности". Вновь героям нужно защищать мир от злодеев и опасностей. На
этот раз межгалактический тиран Танос хочет собрать все шесть Камней
Бесконечности, с помощью которых можно менять реальность по своему желанию. И
вновь судьба всего сущего висит на волоске.