Требование касается автобусов массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.

С 1 июля 2018 года для осуществления организованной перевозки групп детей должен использоваться автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, соответствующий по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров, а также оснащенный в установленном порядке тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Требование касается автобусов массой до 5 тонн, которые отправляются или прибывают в Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ленинградскую области.Также при организованной перевозке группы детей на автобусе должен быть включен проблесковый маячок желтого или оранжевого цвета. При этом включенный маячок не дает преимущества в движении и служит для предупреждения других участников движения.За несоблюдение Правил организованной перевозки группы детей автобусами предусмотрена административная ответственность по частям 4-6 статьи 12.23 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.Столичная Госавтоинспекция обращается к перевозчикам, руководителям образовательных и туристических организаций, а также родителям несовершеннолетних с просьбой строго соблюдать основные требования правил дорожного движения к организованной перевозке групп детей и помнить, что их нарушение может повлечь за собой трагические последствия.Напоминаем, что уведомление об организованной перевозке групп детей автобусами подается в Госавтоинспекцию по субъектам Российской Федерации, по месту начала перевозки лично, либо в электронной форме на официальный Интернет-сайт Госавтоинспекции – https://гибдд.рф.Памятку и пошаговую инструкцию по организации перевозки групп детей автобусами можно посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции МВД России перейдя по ссылке ­­– https//: гибдд.рф/corp/people/.