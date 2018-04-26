Сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного округа города Москвы посетили ГБОУ Школа № 937.
Сотрудники Отдельного батальона дорожно-патрульной службы Южного округа города Москвы посетили ГБОУ Школа № 937.
Полицейские провели урок по Правилам дорожного движения для учеников четвертых классов. Занятие началось с проверки знаний правил дорожной. Ребята охотно отвечали на вопросы и показывали хорошие знания Правил дорожного движения.
После занимательной викторины инспекторы ГИБДД напомнили школьникам о правилах безопасности при использовании велосипедов, самокатов, роликов и скейтбордов на улицах нашего города.
Ребята с интересом выслушали полицейских и пообещали быть дисциплинированными на дороге.