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<a href="http://33live.ru/novosti/26-04-2018-hong-kong-airlines-v-mae-vozobnovit-polety-mezhdu-gonkongom-i-moskvoj.html" target="_blank">Hong Kong Airlines в мае возобновит полеты между Гонконгом и Москвой</a> - Авиакомпания Hong Kong Airlines с 18 мая 2018 года возобновит полеты между Гонконгом и Москвой, сообщает пресс-служба московского аэропорта Внуково. Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330-300 (32 места в бизнес-классе, 260 – в эконом) три раза в неделю в аэропорт Внуково. Рейсы из Гонконга будут вылетать по вторникам, пятницам и воскресеньям, прибывая во Внуково в 21:35 мск. Вылеты из Москвы – по понедельникам, средам и субботам в 0:35 мск. В сообщении отмечается, что загрузка на все ближайшие рейсы составляет 70-80%, несмотря на то, что в продаже билеты появились на прошлой неделе. С июля 2010 года по март 2012 года авиакомпания выполняла рейсы в аэропорт Шереметьево. В настоящее время прямые рейсы между Москвой и Гонконгом выполняет только “Аэрофлот".