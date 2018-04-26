Авиакомпания Hong Kong Airlines с 18 мая 2018 года возобновит полеты между Гонконгом и Москвой, сообщает пресс-служба московского аэропорта Внуково.
Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330-300 (32 места в бизнес-классе, 260 – в эконом) три раза в неделю в аэропорт Внуково. Рейсы из Гонконга будут вылетать по вторникам, пятницам и воскресеньям, прибывая во Внуково в 21:35 мск. Вылеты из Москвы – по понедельникам, средам и субботам в
0:35
мск.
В сообщении отмечается, что загрузка на все ближайшие рейсы составляет 70-80%, несмотря на то, что в продаже билеты появились на прошлой неделе.
С июля 2010 года по март 2012 года авиакомпания выполняла рейсы в аэропорт Шереметьево.
В настоящее время прямые рейсы между Москвой и Гонконгом выполняет только “Аэрофлот".
Авиакомпания Hong Kong Airlines с 18 мая 2018 года возобновит полеты между Гонконгом и Москвой, сообщает пресс-служба московского аэропорта Внуково.
Рейсы будут выполняться на самолетах Airbus А330-300 (32 места в бизнес-классе, 260 – в эконом) три раза в неделю в аэропорт Внуково. Рейсы из Гонконга будут вылетать по вторникам, пятницам и воскресеньям, прибывая во Внуково в 21:35 мск. Вылеты из Москвы – по понедельникам, средам и субботам в 0:35 мск.
В сообщении отмечается, что загрузка на все ближайшие рейсы составляет 70-80%, несмотря на то, что в продаже билеты появились на прошлой неделе.
С июля 2010 года по март 2012 года авиакомпания выполняла рейсы в аэропорт Шереметьево.
В настоящее время прямые рейсы между Москвой и Гонконгом выполняет только “Аэрофлот".