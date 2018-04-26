Ничто так сильно не огорчает по утрам, как мешки под глазами. Припухшие веки сводят на нет все старания по уходу за собой, и делают лицо усталым. С возрастом эта проблема становится особенно актуальной.

Ничто так сильно не огорчает поутрам, как мешки под глазами. Припухшие веки сводят на нет все старания поуходу за собой, и делают лицо усталым. С возрастом эта проблема становится особенноактуальной.О причинах появления припухлостейвокруг глаз и способах их устранения Dni.Ru рассказала врач-косметолог Елена Ковтунова.По мнению специалиста, кожавокруг глаз очень тонкая, с обилием подкожно-жировой клетчатки. Поэтому она накапливаетбольше жидкости, чем любой другой участок кожных покровов. Именно по этойпричине вода, в большей степени, оказывается в веках. Так образуются отеки, которыемы называем мешками.В первую очередь, проблема кроется в рационе и режиме питания. Плотныйужин на ночь перед сном с большим количеством острого, соленого, жирного,алкоголя или жидкости непременно утром отразится на лице – вы проснетесь сотекшими, тяжелыми веками. Если ночные излишества были неизбежны, естьнесколько способов быстро устранить их последствия после пробуждения.Необходимо вывести избытокжидкости из организма. Мочегонными свойствами обладает кофеин, поэтому чашкакофе или зеленого чая натощак окажет хороший диуретический эффект и поможетбыстро убрать лишнюю жидкость. Однако кофе нужно запить водой, так как в нем содержитсятеобрамин, понижающий давление, что приводит к сонливости и вялости. Стаканчистой воды нейтрализует его действие.Следующий шаг – компресс изотвара ромашки, шалфея или обычной заварки зеленого чая. Намоченные охлажденнымотваром ватные диски нужно наложить под глаза и подержать 15-20 минут. Это значительноуменьшит или вовсе устранит отеки.Закрепитьрезультат помогут специальные кремы с дренажным эффектом или патчи для нижнихвек. В составе средств от отёчности должны обязательноприсутствовать такие ингредиенты, как масло чайного дерева, гепарин, эластин,токоферол (витамин E), ментол, коллаген или гиалуроновая кислота. Именно этивещества поддерживают упругость кожи и устраняют скопление жидкости.Еще одна частая причина – нарушение режима сна или неудобная постель.Хроническое недосыпание подвергает организм постоянному стрессу, чтообязательно скажется на внешности. Особенно, если спать в неудобной позе или нанеподходящей подушке. Чтобы восстановиться после этого, есть несколько небольшиххитростей.Разгладить кожу и устранитьотеки под глазами можно, умывшись кубиком льда из отвара трав ромашки, шалфея изеленого чая, ненадолго приложив его к зоне под нижними веками.После умывания к коже подглазами можно приложить ломтики огурца илитертый сырой картофель на 15-20 минут. Усилить эффект от компресса поможет мазьдля ног с рассасывающим действием, содержащая ментол. Ее применяют при застоекрови и жидкости в кровеносных сосудах. Ментол охладит кожу и способствуетоттоку лишней жидкости из капилляров. После нанесения мази нужно помассироватьобласть вокруг глаз в течение 5 минут. Правда, с такими средствами нужно быть осторожнее,т.к. при попадании на слизистую они могут вызвать раздражение и покраснение.К выбору подушки стоит подойтиответственно. Она должна быть практически плоская, либо в виде валика под шею.Идеальным вариантом станет подушка с эффектом памяти формы, которая принимает исохраняет очертания тела, подстраиваясь под его положение в течение всего сна. Этотатрибут для длительного отдыха поможет избежать заломов на лице и мешков подглазами.Постараться засыпать,желательно, у себя дома не позднее двадцати двух часов, т.к. организмполноценно отдыхает, когда сон наступает до одиннадцати вечера. Ложась сильноза полночь, невозможно полностью восстановить силы и нормально выспаться, дажеесли проснуться после обеда. При таком режиме лицо будет изможденным и несвежим,а под глазами появятся синяки и припухлости.Использование некачественной или неподходящей косметики также провоцирует появление "мешков". В составе средствпо уходу за лицом может оказаться ингредиент, способный вызвать аллергическуюреакцию в виде покраснения или отека кожи. Аллергикам необходимо с большойаккуратностью относиться к косметическим продуктам, особенно, к кремам для век.Избежать подобных неприятностей можно, соблюдая несколько правил.Покупая кремы, внимательноизучать их состав и срок годности. Минимальное содержание консервантов всредстве снизит риск возникновения аллергии. Если баночка с кремом в открытомвиде может храниться больше полугода, значит в составе этого косметическогопродукта много консервантов. Использовать такое средство не стоит.Снять аллергический отек подглазами поможет антигистаминный препарат и противоаллергическая мазь спротивозудным эффектом.Можно воспользоваться средствамис арникой и гамамелисом, они обладают противоотечными свойствами и тонизируюткапиллярные сосуды. Также, эти кремы применяются в период реабилитаций послелазерных технологий, быстро восстанавливая кожу.Постоянные не проходящие отеки исиняки под глазами, от которых невозможно избавиться никакими средствами,должны насторожить. Это может говорить о скрытых внутренних проблемах создоровьем. Если обследование покажет, что ему ничего не угрожает, стоит посетитьврача-косметолога. Иногда мешки под глазами – это грыжа нижних век, возникающаяиз-за слабости соединительной ткани. Такая патология может быть, как в зрелом,так и в молодом возрасте. Избавиться от нее можно с помощью трансконъюктивальнойпластики нижних век. Швы после такого вмешательства незаметны, ареабилитационный период минимален.