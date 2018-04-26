Сотни миллионов рублей, собранные для семей погибших и
пострадавших в пожаре кемеровского ТЦ Зимняя вишня, до сих пор не
дошли до адресатов. В фондах не могут дать внятного объяснения, почему суммы до
сих пор не распределены по назначению. Люди задаются вопросом: не случится ли с
пожертвованиями та же история, что с деньгами, собранными для Жанны Фриске?
Сотни миллионов рублей, собранные для семей погибших и
пострадавших в пожаре кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", до сих пор не
дошли до адресатов. В фондах не могут дать внятного объяснения, почему суммы до
сих пор не распределены по назначению. Люди задаются вопросом: не случится ли с
пожертвованиями та же история, что с деньгами, собранными для Жанны Фриске?
Россияне, потрясенные трагедией в "Зимней вишне",
были щедры на пожертвования. Российский Красный Крест получил от них на помощь
семьям погибших и пострадавшим в пожаре 135 миллионов рублей. Еще 184 миллиона
пришли на благотворительный счет администрации Кемеровской области. Кемеровская
патриархия собрала 3 миллиона рублей. Но до адресатов деньги пока не дошли.
Сами пострадавшие о компенсациях какое-то время не
вспоминали. Понятно: шок после трагедии, на вопросы журналистов о финансах
отвечали возмущенными отповедями, говоря, что никакие деньги не заглушат боль
утраты. Кроме того, официальные выплаты, обещанные властями сразу после пожара,
поступили: за каждого погибшего – по 1 миллиону рублей из резервного фонда
правительства России, по 1 миллиону из резервного фонда областной администрации,
еще 3 миллиона рублей – от собственника ТЦ Дениса Штенгелова. Всего по 5 миллионов.
Однако куда же пойдут пожертвованные сотни миллионов -
точнее 322,5 миллиона рублей? И почему до сих пор они лежат на счетах без
движения? – задается вопросом корреспондент "МК".
В администрации Кемеровской области (184 миллиона)
журналистам пояснили, что средства все еще продолжают поступать. По словам и.о.
вице-губернатора Игоря Малахова, сбор предполагают остановить 1 июня.
Распределение средств начнется не раньше лета. Планируют выплачивать по той же
схеме, что и официальные компенсации: 400 тысяч пострадавшим, которые получили
повреждения тяжелой или средней степени тяжести и по 200 тысяч – тем, у кого
легкие повреждения. Только за погибших перечислят не 5 миллионов, а меньше – "денег
столько не набралось".
Вокруг кемеровского Красного Креста, который начал сбор средств
после трагедии в "Зимней вишне", уже разгорелся скандал в соцсетях.
Пользователей возмутила размещенная на сайте КК информация. Там сообщалось, что
средства пойдут на приобретение 15 путевок на санаторно-курортное лечение в городе
Белокуриха для членов семей погибших и на оплату проезда в "Артек"
для 5 детей из семей, члены которых погибли в результате пожара. Кроме того,
организация планирует купить "функциональную кровать и противопролежный
матрас", а также обеспечить уход на дому ветерану ВОВ, члену семьи
погибшего в ТРЦ "Зимняя вишня".
Напомним – организация собрала более 135 миллионов рублей. В
кемеровском отделении заявляют, что родственники погибших получат средства,
только если укажут, на что их потратят. А тратить можно лишь на "медицинскую
реабилитацию, санаторно-курортное лечение и летний отдых детей и взрослых на
территории России". А еще 4 миллиона пойдут на "оказание
психосоциальной поддержки членам семей погибших и пострадавшим". С
которыми уже работали психологи МЧС – причем совершенно бесплатно, отмечает
издание.
Возмущение людей легко объяснить. Тем более, что печальный
опыт у россиян уже, к сожалению, есть. Напомним, что, когда стало известно о
болезни любимой народом певицы Жанны Фриске, деньги на ее лечение собирали всем
миром. Организация "Русфонд" передала их родственникам
исполнительницы. Фриске, к печали многих, так и не смогла победить болезнь. А
ее родственники до сих пор так и не смогли отчитаться перед "Русфондом"
о судьбе собранного россиянами 21 миллиона рублей.
Отдел благотворительности Кемеровской епархии получил 3
миллиона рублей. Там поясняют, что не работают с пострадавшими напрямую – в
городе создана специальная комиссия при администрации области, которая занимается
этой проблемой. Хотя епархия предложила властям свой вариант: организовать паломническую поездку в Крым или на
Валаам. Как раз трех миллионов на все путевки хватит. Но решать будут сами
пострадавшие.