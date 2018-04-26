Сотни миллионов рублей, собранные для семей погибших и пострадавших в пожаре кемеровского ТЦ Зимняя вишня, до сих пор не дошли до адресатов. В фондах не могут дать внятного объяснения, почему суммы до сих пор не распределены по назначению. Люди задаются вопросом: не случится ли с пожертвованиями та же история, что с деньгами, собранными для Жанны Фриске?

Сотни миллионов рублей, собранные для семей погибших ипострадавших в пожаре кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", до сих пор недошли до адресатов. В фондах не могут дать внятного объяснения, почему суммы досих пор не распределены по назначению. Люди задаются вопросом: не случится ли спожертвованиями та же история, что с деньгами, собранными для Жанны Фриске?Россияне, потрясенные трагедией в "Зимней вишне",были щедры на пожертвования. Российский Красный Крест получил от них на помощьсемьям погибших и пострадавшим в пожаре 135 миллионов рублей. Еще 184 миллионапришли на благотворительный счет администрации Кемеровской области. Кемеровскаяпатриархия собрала 3 миллиона рублей. Но до адресатов деньги пока не дошли.Сами пострадавшие о компенсациях какое-то время невспоминали. Понятно: шок после трагедии, на вопросы журналистов о финансахотвечали возмущенными отповедями, говоря, что никакие деньги не заглушат больутраты. Кроме того, официальные выплаты, обещанные властями сразу после пожара,поступили: за каждого погибшего – по 1 миллиону рублей из резервного фондаправительства России, по 1 миллиону из резервного фонда областной администрации,еще 3 миллиона рублей – от собственника ТЦ Дениса Штенгелова. Всего по 5 миллионов.Однако куда же пойдут пожертвованные сотни миллионов -точнее 322,5 миллиона рублей? И почему до сих пор они лежат на счетах бездвижения? – задается вопросом корреспондент "МК".В администрации Кемеровской области (184 миллиона)журналистам пояснили, что средства все еще продолжают поступать. По словам и.о.вице-губернатора Игоря Малахова, сбор предполагают остановить 1 июня.Распределение средств начнется не раньше лета. Планируют выплачивать по той жесхеме, что и официальные компенсации: 400 тысяч пострадавшим, которые получилиповреждения тяжелой или средней степени тяжести и по 200 тысяч – тем, у коголегкие повреждения. Только за погибших перечислят не 5 миллионов, а меньше – "денегстолько не набралось".Вокруг кемеровского Красного Креста, который начал сбор средствпосле трагедии в "Зимней вишне", уже разгорелся скандал в соцсетях.Пользователей возмутила размещенная на сайте КК информация. Там сообщалось, чтосредства пойдут на приобретение 15 путевок на санаторно-курортное лечение в городеБелокуриха для членов семей погибших и на оплату проезда в "Артек"для 5 детей из семей, члены которых погибли в результате пожара. Кроме того,организация планирует купить "функциональную кровать и противопролежныйматрас", а также обеспечить уход на дому ветерану ВОВ, члену семьипогибшего в ТРЦ "Зимняя вишня".Напомним – организация собрала более 135 миллионов рублей. Вкемеровском отделении заявляют, что родственники погибших получат средства,только если укажут, на что их потратят. А тратить можно лишь на "медицинскуюреабилитацию, санаторно-курортное лечение и летний отдых детей и взрослых натерритории России". А еще 4 миллиона пойдут на "оказаниепсихосоциальной поддержки членам семей погибших и пострадавшим". Скоторыми уже работали психологи МЧС – причем совершенно бесплатно, отмечаетиздание.Возмущение людей легко объяснить. Тем более, что печальныйопыт у россиян уже, к сожалению, есть. Напомним, что, когда стало известно оболезни любимой народом певицы Жанны Фриске, деньги на ее лечение собирали всеммиром. Организация "Русфонд" передала их родственникамисполнительницы. Фриске, к печали многих, так и не смогла победить болезнь. Аее родственники до сих пор так и не смогли отчитаться перед "Русфондом"о судьбе собранного россиянами 21 миллиона рублей.Отдел благотворительности Кемеровской епархии получил 3миллиона рублей. Там поясняют, что не работают с пострадавшими напрямую – вгороде создана специальная комиссия при администрации области, которая занимаетсяэтой проблемой. Хотя епархия предложила властям свой вариант: организовать паломническую поездку в Крым или наВалаам. Как раз трех миллионов на все путевки хватит. Но решать будут самипострадавшие.