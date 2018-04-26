В столице продолжается реализация масштабной программы реновации ветхого жилого фонда. Москвичи уже начали переезжать из старых хрущевок в новые квартиры, соответствующие всем современным стандартам. Стартовав на востоке города, реновация идет дальше – в западные районы. Еще один дом для переселения ждет своих будущих жильцов на улице Гжатской в Можайском районе.
В столице продолжается реализация масштабной программы реновации ветхого жилого фонда. Москвичи уже начали переезжать из старых хрущевок в новые квартиры, соответствующие всем современным стандартам. Стартовав на востоке города, реновация идет дальше – в западные районы. Еще один дом для переселения ждет своих будущих жильцов на улице Гжатской в Можайском районе.
На Гжатской 16, корпус 1 расположился 15-этажный дом
в желто-белой цветовой гамме. Именно в нем предоставляются квартиры для
переселенцев из соседних ветхих домов. Места здесь красивые: холмы, зеленые
насаждения, а совсем рядом расположена живописная долина реки Сетунь.
Пенсионерка Галина Васильевна новым жильем очень
довольна. Женщина осматривает новую квартиру, примеряет будущее расположение
мебели. "Здесь поставлю диванчик, а сюда – шкаф", – произносит она.
Переехать из старого дома, который располагается на улице Гродненской, буквально
в паре минут пешком от нового, пенсионерка планирует на майские праздники.
Переселенцы по реновации получают жилье гораздо
большего размера, чем в хрущевках. Свои 54 квадратных метра в "двушке"
в доме на Гжатской Галина Васильевна называет не иначе как хоромы. Еще бы, ведь
новая квартира на 14 метров больше старой.
"Прошлая была 40 квадратных метров, две комнаты
по 18 и 8. А здесь одна – 21 "квадрат", а вторая – 12. Плясать
можно!" – не скрывает радости женщина. Из окон, сделанных из ПВХ профиля с
двухкамерными стеклопакетами, открывается вид на долину Сетуни. "Вид у
меня хороший, квартира солнечная", – добавляет Галина Васильевна.
Заметно больше в новом жилье и площадь кухни. Здесь
она девять квадратных метров, тогда как в старой квартире пенсионерки – всего
лишь пять. Уже установлены раковины и электрические плиты.
Санузлы в квартире оборудованы всей необходимой
сантехникой – ванна, раковина, унитаз, полотенцесушитель. "Все сделано
очень удобно, есть место для всего, в том числе для стиральной машины", -
комментирует Галина Васильевна.
Внутри квартиры установлены деревянные двери,
входная – металлическая, утепленная, с повышенной звукоизоляцией. На полу в
новом жилье уложены кафель и ламинат, а на стенах наклеены флизелиновые обои,
которые легко можно выкрасить в любой цвет по своему вкусу.
Квартиры соответствуют всем современным требованиям
энергоэффективности: батареи с регулировкой температуры, счетчики воды и тепла,
электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть. Позаботились и о безопасности
будущих жильков: установлена противодымная сигнализация, в коридоре смонтированы
кнопки пожарной тревоги.
Входная группа максимально комфортная и приспособленная
для людей с ограниченными возможностями, в том числе для родителей с колясками.
Подъезд расположен на уровне земли, есть просторные лифты.
Первые этажи у дома на Гжатской – нежилые. Вскоре
там появятся службы быта и сервиса, магазины, аптеки. Дворовая территория благоустроена
и облагорожена. Здесь установлены детские площадки с безопасным прорезиненным
покрытием.
Как и обещали в столичной мэрии, переселенцы по
реновации остаются в прежних районах, а значит, сохраняют привычную жизненную
среду, школы, детские сады, магазины, поликлиники.
Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейший
градостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектов
такого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом России
Владимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр Москвы
Сергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не более
девяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. В
настоящее время в списке реновации – 5 171 дом.
Первые переселенцы начали переезжать в новое жилье
уже в феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово.
Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в дом
комфорт-класса на 5-й Парковой.
Как отметил глава стройкомплекса столицы Марат
Хуснуллин, всего в рамках реновации ветхого жилого фонда в городе будет построено
не менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья. Как ожидается, до
конца года для переселенцев сдадут еще около трех десятков домов.