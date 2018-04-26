В столице продолжается реализация масштабной программы реновации ветхого жилого фонда. Москвичи уже начали переезжать из старых хрущевок в новые квартиры, соответствующие всем современным стандартам. Стартовав на востоке города, реновация идет дальше ­– в западные районы. Еще один дом для переселения ждет своих будущих жильцов на улице Гжатской в Можайском районе.

В столице продолжается реализация масштабной программы реновации ветхого жилого фонда. Москвичи уже начали переезжать из старых хрущевок в новые квартиры, соответствующие всем современным стандартам. Стартовав на востоке города, реновация идет дальше ­– в западные районы. Еще один дом для переселения ждет своих будущих жильцов на улице Гжатской в Можайском районе.На Гжатской 16, корпус 1 расположился 15-этажный домв желто-белой цветовой гамме. Именно в нем предоставляются квартиры дляпереселенцев из соседних ветхих домов. Места здесь красивые: холмы, зеленыенасаждения, а совсем рядом расположена живописная долина реки Сетунь.Пенсионерка Галина Васильевна новым жильем оченьдовольна. Женщина осматривает новую квартиру, примеряет будущее расположениемебели. "Здесь поставлю диванчик, а сюда – шкаф", – произносит она.Переехать из старого дома, который располагается на улице Гродненской, буквальнов паре минут пешком от нового, пенсионерка планирует на майские праздники.Переселенцы по реновации получают жилье гораздобольшего размера, чем в хрущевках. Свои 54 квадратных метра в "двушке"в доме на Гжатской Галина Васильевна называет не иначе как хоромы. Еще бы, ведьновая квартира на 14 метров больше старой."Прошлая была 40 квадратных метров, две комнатыпо 18 и 8. А здесь одна – 21 "квадрат", а вторая – 12. Плясатьможно!" – не скрывает радости женщина. Из окон, сделанных из ПВХ профиля сдвухкамерными стеклопакетами, открывается вид на долину Сетуни. "Вид уменя хороший, квартира солнечная", – добавляет Галина Васильевна.Заметно больше в новом жилье и площадь кухни. Здесьона девять квадратных метров, тогда как в старой квартире пенсионерки – всеголишь пять. Уже установлены раковины и электрические плиты.Санузлы в квартире оборудованы всей необходимойсантехникой – ванна, раковина, унитаз, полотенцесушитель. "Все сделаноочень удобно, есть место для всего, в том числе для стиральной машины", -комментирует Галина Васильевна.Внутри квартиры установлены деревянные двери,входная – металлическая, утепленная, с повышенной звукоизоляцией. На полу вновом жилье уложены кафель и ламинат, а на стенах наклеены флизелиновые обои,которые легко можно выкрасить в любой цвет по своему вкусу.Квартиры соответствуют всем современным требованиямэнергоэффективности: батареи с регулировкой температуры, счетчики воды и тепла,электрощиты с группами автоматов на розеточную сеть. Позаботились и о безопасностибудущих жильков: установлена противодымная сигнализация, в коридоре смонтированыкнопки пожарной тревоги.Входная группа максимально комфортная и приспособленнаядля людей с ограниченными возможностями, в том числе для родителей с колясками.Подъезд расположен на уровне земли, есть просторные лифты.Первые этажи у дома на Гжатской – нежилые. Вскоретам появятся службы быта и сервиса, магазины, аптеки. Дворовая территория благоустроенаи облагорожена. Здесь установлены детские площадки с безопасным прорезиненнымпокрытием.Как и обещали в столичной мэрии, переселенцы пореновации остаются в прежних районах, а значит, сохраняют привычную жизненнуюсреду, школы, детские сады, магазины, поликлиники.Реновация ветхого жилья в Москве – крупнейшийградостроительный проект российской столицы и один из самых масштабных проектовтакого рода в мире. Соответствующий закон был подписан президентом РоссииВладимиром Путиным в июле 2017 года. 1 августа программу утвердил мэр МосквыСергей Собянин. В нее попали многоквартирные дома с количеством этажей не болеедевяти, возведенные по типовым проектам 50-60-х годов прошлого века. Внастоящее время в списке реновации – 5 171 дом.Первые переселенцы начали переезжать в новое жильеуже в феврале этого года. Старт реновации был дан в районе Северное Измайлово.Жильцы двух пятиэтажек на улице Константина Федина переехали в домкомфорт-класса на 5-й Парковой.Как отметил глава стройкомплекса столицы МаратХуснуллин, всего в рамках реновации ветхого жилого фонда в городе будет построеноне менее 30 миллионов квадратных метров современного жилья. Как ожидается, доконца года для переселенцев сдадут еще около трех десятков домов.