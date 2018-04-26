Капитан крымского рыболовецкого судна Норд Владимир Горбенко находится в Днепропетровске и в день своего рождения попал в больницу. Ранее он был арестован на два месяца с правом внести залог.

Капитан крымского рыболовецкого судна "Норд" Владимир Горбенко находится в Днепропетровске и в день своего рождения попал в больницу. Ранее он был арестован на два месяца с правом внести залог.Как сообщил РИА Новости адвокат российских моряков Дмитрий Щербина, госпитализации удалось добиться с большим трудом, однако это "самый большой подарок для него в день его рождения, учитывая состояние его здоровья и ситуацию".Украинские пограничники 25 марта задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 россиянами-членами экипажа. Судовладелец заявил, что судно задержано противоправно. Управление ФСБ Крыма возбудило дело по статье 211 УК РФ "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава". 30 марта украинский суд арестовал судно "Норд". На членов команды наложили административные штрафы. Капитану грозит до пяти лет лишения свободы.