Киев захватывает россиян, используя их в качестве заложников для обмена на плененных в Донбассе боевиков. Эксперты не советуют жителям Крыма – особенно с депутатскими мандатами – ездить на Украину.

Киев захватывает россиян, используя их в качестве заложниковдля обмена на плененных в Донбассе боевиков.Эксперты не советуют жителям Крыма – особенно с депутатскими мандатами – ездитьна Украину.Власти Украины пытаются пополнить свой "обменный фонд".Имеются в виду заложники, которых затем выменивают на попавших в плен вДонбассе участников так называемой АТО или арестованных в России украинскихдиверсантов.В такую версию, предложенную крымским политологом АндреемНикифоровым, вписывается как история с экипажем керченского судна "Норд",так и арест координатора движения "Волонтеры Победы" крымчанки ЕленыОдновол. Хотя на первый взгляд ничего общего между двумя инцидентами можно и незаметить."Задержание моряков "Норда" и арест Одновол –это случаи противоположные. В одном случае задержали людей, которые занималисьсвоей профессией, при этом изъяли у них российские паспорта, пытаясь навязыватьим украинское гражданство. В случае с Одновол человека задержали с украинскомпаспортом, предъявляя который, он уже демонстрировал свое украинское гражданство",– приводит слова Никифорова "ПолитНавигатор".Так что украинская сторона, судя по всему, активнонарабатывает "базу" для обмена. Людей, захваченных в разных регионахстраны, предлагают обменять на служащих ВСУ, попавших в плен в Донбассе.Политолог советует любителям поездок на Украину – особенно активистами людям с депутатскими мандатами – хотябы на время отказаться от таких путешествий. По мнению эксперта, это, поменьшей мере, неразумно.Накануне сообщалось, что Херсонский городской суд на два месяца арестовал активистку движения "Волонтеры Победы" Елену Одновол. Активистка будет находиться под стражей до 21 июня. Ее подозревают в госизмене.В "Волонтерах Победы" рассказали, что активистка живет в Крыму. Она направлялась на Украину к родственникам. Украинский генпрокурор Юрий Луценко ранее заявил, что Одновол задержали "на границе с Крымом".