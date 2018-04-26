Встреча 1/8 финала Чемпионата мира FIFA 2006 в Германии между Украиной и Швейцарией вряд ли когда-нибудь попадет в подборку лучших матчей Чемпионатов мира. Игра в Кельне получилась настолько безсобытийной, что заметка о ней в The New York Times вышла под заголовком Победы не заслуживал никто.

Встреча 1/8 финала Чемпионата мира FIFA 2006 в Германии между Украиной и Швейцарией вряд ли когда-нибудь попадет в подборку лучших матчей Чемпионатов мира. Игра в Кельне получилась настолько безсобытийной, что заметка о ней в The New York Times вышла под заголовком Победы не заслуживал никто.Но хоть после 120 минут на табло и горели нули, в серии пенальти болельщики и той, и другой команды испытали всю гамму эмоций. Особенно эти мгновения запомнились швейцарским болельщикам. В конце концов, она — единственная команда в истории Чемпионата мира, не забившая в серии пенальти ни одного мяча. Вместе с тем она стала единственной сборной, ни разу не пропустившей на групповой стадии турнира: распечатать ворота швейцарцев не сумела ни Франция, ни Республика Корея, ни Того.К Украине судьба была более благосклонна. После промаха Андрея Шевченко команда не запаниковала, в итоге выиграв серию пенальти со счетом 3:0 и пробившись в четвертьфинал на своем дебютном Чемпионате мира.Пока это рекорд сборной Украины, ведь она не сумела попасть ни на одно из трех следующих мировых первенств. Несмотря на то, что игроки сами решали, кто будет бить пенальти (тренер сборной Олег Блохин ушел в раздевалку, не выдержав нервного напряжения), украинцы все-таки сумели вырвать победу. Обычно тренер спрашивает игроков: "Кто будет бить?", "Кто возьмет на себя ответственность?" или "Кто готов?", но у нас не было готового списка пенальтистов — мы даже не отрабатывали пенальти перед игрой, — сказал Анатолий Тимощук в интервью FIFA.com.После дополнительного времени я просто сказал ребятам: "Решайте сами, кто будет бить", — признался Блохин. — Серия пенальти — это русская рулетка. Я даже не смотрел на это. После 120 минут игры у меня просто сдали нервы.Блохин так и не увидел подвиг голкипера Александра Шовковского, а также точные удары Артема Милевского, Сергея Реброва и Олега Гусева — футболиста, празднующего победный гол на фото выше. Мы боролись до конца и дошли до четвертьфинала — это просто какая-то сказка, — с гордостью вспоминал Блохин.И хоть эта сказка закончилась после поражения в четвертьфинале от Италии — будущего чемпиона мира, сборная Украины образца 2006 года покидала Германию с гордо поднятой головой, навсегда вписав свое имя в летопись мирового футбола.