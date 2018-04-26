Знаменитый певец Шарль Азнавур, которому стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге, в четверг покинет больницу и отправится в Париж для дальнейшего лечения.

Знаменитый певец Шарль Азнавур, которому стало плохо во время репетиции перед концертом в Санкт-Петербурге, в четверг покинет больницу и отправится в Париж для дальнейшего лечения.Как сообщили ТАСС организаторы концертов французского шансонье, в настоящее время артист находится под капельницей в одной из больниц Санкт-Петербурга. Диагноз медики пока не поставили.После концерта в Петербурге 25 апреля в программе Азнавура было запланировано выступление 28 апреля в Кремлевском дворце в Москве. Эти мероприятия уже отменили. Концерт французского шансонье перенесли на год, на 9 апреля 2019 года, на него можно будет попасть по сегодняшним билетам, уточнили организаторы. Также билеты подлежат возврату.