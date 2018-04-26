Россиянка, отправившаяся в Таиланд в составе тургруппы,
загадочно исчезла. Девушка больше месяца не выходит на связь. Родственники
разместили объявление о розыске в соцсетях.
Россиянка, отправившаяся в Таиланд в составе тургруппы,
загадочно исчезла. Девушка больше месяца не выходит на связь. Родственники
разместили объявление о розыске в соцсетях.
Жительница Владивостока Римма Хаметова прилетела в Паттайю
30 января. Девушка остановилась в гостинице Pattaya Central Hotel. 10 февраля
она должна была отправиться на родину, однако по неизвестным причинам осталась
в Таиланде.
Как рассказывают родственники, Римма сняла квартиру в
Паттайе и до 3 марта была на связи в мессенджерах и социальных сетях. Она
регулярно звонила отцу и друзьям, а в последнем разговоре сообщила, что намерена
продлить свою визу, срок которой подходил к концу.
Сразу после этого связь с ней прервалась. Телефон Риммы недоступен,
на сообщения в соцсетях она не отвечает. В свои планы ни друзей, ни
родственников девушка не посвящала. Отец подал заявление в полицию, ее
разыскивают – но пока безуспешно. Единственная информация, которой поделились
правоохранительные органы Таиланда – предположение, что Хаметова может
находиться в Королевстве Бахрейн.
Настораживает родственников еще один факт: Римму разыскивают
не только они. Некто Хеманта Кох родом из Индии публикует просьбы о помощи и
фотографии Хаметовой на своей странице в соцсети.
Родственники и друзья пропавшей Риммы Хаметовой 1986 года
рождения обращаются с просьбой о помощи ко всем, кто может знать ее
местонахождение. Запросы направлены в Министерство иностранных дел России и в
посольство России в Бахрейне, передает РИА Новости.