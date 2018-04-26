Россиянка, отправившаяся в Таиланд в составе тургруппы, загадочно исчезла. Девушка больше месяца не выходит на связь. Родственники разместили объявление о розыске в соцсетях.

Россиянка, отправившаяся в Таиланд в составе тургруппы,загадочно исчезла. Девушка больше месяца не выходит на связь. Родственникиразместили объявление о розыске в соцсетях.Жительница Владивостока Римма Хаметова прилетела в Паттайю30 января. Девушка остановилась в гостинице Pattaya Central Hotel. 10 февраляона должна была отправиться на родину, однако по неизвестным причинам осталасьв Таиланде.Как рассказывают родственники, Римма сняла квартиру вПаттайе и до 3 марта была на связи в мессенджерах и социальных сетях. Онарегулярно звонила отцу и друзьям, а в последнем разговоре сообщила, что намеренапродлить свою визу, срок которой подходил к концу.Сразу после этого связь с ней прервалась. Телефон Риммы недоступен,на сообщения в соцсетях она не отвечает. В свои планы ни друзей, ниродственников девушка не посвящала. Отец подал заявление в полицию, ееразыскивают – но пока безуспешно. Единственная информация, которой поделилисьправоохранительные органы Таиланда – предположение, что Хаметова можетнаходиться в Королевстве Бахрейн.Настораживает родственников еще один факт: Римму разыскиваютне только они. Некто Хеманта Кох родом из Индии публикует просьбы о помощи ифотографии Хаметовой на своей странице в соцсети.Родственники и друзья пропавшей Риммы Хаметовой 1986 годарождения обращаются с просьбой о помощи ко всем, кто может знать ееместонахождение. Запросы направлены в Министерство иностранных дел России и впосольство России в Бахрейне, передает РИА Новости.