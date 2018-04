Космонавт Антон Шкаплеров опубликовал фотографии Крымского моста, снятые с борта МКС. На фото хорошо видны судоходные арки, проходящие под ними корабли, подъездные пути и остров Тузла, через который проходит мост.

Как сообщает телеканал "Россия 24", переправу откроют раньше срока. Уже в мае по ней поедут первые легковые автомобили и автобусы. В декабре начнется движение грузовиков, еще через год — поездов.Крымский полуостров и свежие снимки Крымского моста. Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идет с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов. Как раз к началу курортного сезона. • View of the Crimean Peninsula, the Black Sea and the Crimean bridge from the International Space Station. The bridge connecting mainland Russia to the Crimean Peninsula will open to automobiles in May, several months ahead of schedule.Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) 24 Апр 2018 в 9:58 PDT