Предъявила иск власти почти на 2 миллиона рублей. В Октябрьском суде права своей несовершеннолетней дочери защищает жительница Владимира Ольга Ромашечкина. Её историю мы рассказывали прошлым летом. Для своего ребёнка, с разрешения органов опеки, женщина купила квартиру, а та оказалась с обременением. В ней был прописан другой ребёнок-сирота. Сейчас Ольга Ромашечкина через суд хочет добиться от чиновников возмещения материального ущерба. Насколько это возможно – Татьяна Данилова выслушала мнение сторон.

Предъявила иск власти почти на 2 миллиона рублей. В Октябрьском суде права своей несовершеннолетней дочери защищает жительница Владимира Ольга Ромашечкина. Её историю мы рассказывали прошлым летом. Для своего ребёнка, с разрешения органов опеки, женщина купила квартиру, а та оказалась с обременением. В ней был прописан другой ребёнок-сирота. Сейчас Ольга Ромашечкина через суд хочет добиться от чиновников возмещения материального ущерба. Насколько это возможно – Татьяна Данилова выслушала мнение сторон.Вот уже третий год Ольга Ромашечкина надеется с помощью правосудия вернуть своей дочери Алёне законные квадратные метры. Но пока безрезультатно. В 2015 девочка получила в наследство от отца квартиру в центре города. Но поскольку ребёнок профессионально занимался плаванием - мама решила продать эту жилплощадь и купить дочке новую, поближе к городскому бассейну. Подходящая квартира нашлась на Северном проезде. Единовременную сделку с продажей и покупкой квартир проверяли органы опеки.Ольга Ромашечкина, истец: "У меня такое чувство было, что опека – это гарант совершения чистоты сделки, то есть, если я пришла за разрешением, за документом, который мне выдали, с единовременной покупкой. Как я могла усомниться в том? Мне могли бы ей просто не давать и всё!"Собственница квартиры на Северном проезде, некая Лаврушина, получила от Ольги 2 миллиона рублей. Но в Регпалате регистрировать Ромашечкиных в новом жилье – отказались. В купленной квартире была прописана несовершеннолетняя дочь Лаврушиной, лишённой родительских прав. Сделку признали недействительной. В суде удивлены: почему тогда Ольга Ромашечкина не стала требовать от Лаврушиной вернуть ей деньги?– Продавец вам обязан вернуть.– Да, она обязана, я и сейчас могу подать на неё иск в суде.– Почему вы на неё не подаёте, она сторона по сделке?– Я поняла, а где я её буду искать? Как она мне эти деньги будет выдавать?Ромашечкина настаивает, не будь того разрешения от органов опеки на двойную сделку, они с дочкой не остались бы обманутыми. Поэтому Ольга и выставила мэрии иск почти на 2 миллиона рублей. Но у чиновников своя правда: мол, администрация не должна была проверять чистоту покупаемой для ребёнка квартиры.Дмитрий Сысоев, юрист администрации г.Владимира: "Поскольку администрация не сторона, она не обязана проверять юридическую чистоту сделки. Обязанность проверить юридическое или физическое состояние объекта купли-продажи лежит только на покупателе или нанятом им представители: риелторе, адвокате, юристе".А зачем тогда нужны все эти разрешения от органов опеки? - возмущается истец. По словам ответчика - лишь для проверки равноценности приобретаемого для ребёнка жилья.Дмитрий Сысоев, юрист администрации г. Владимира: "Работник Управления образования должен был посчитать квадратные метры в новой квартире, старой квартире, удаление от центра, качество жилья, стоимость жилья".Справедливости ради, чиновники всё-таки признали, что дочь Ольги Ромашечкиной стала жертвой обмана. Но нести за это ответственность власть имущие не хотят. Матери обманутого ребёнка они советуют разобраться с продавцом квартиры.Марина Абрамова, юрист Управления образования г. Владимира: "Права были несовершеннолетней нарушены да, и необходимо Ромашечкиной обратиться в суд, путём подачи искового заявления к Лаврушиной о возмещении убытка в следствии признания сделки купли-продажи недействительной".Но, по словам Ольги, от чиновников она всё-равно не отстанет. Потому что стрясти 2 миллиона с Лаврушиной, которая неизвестно где - просто нереально.Ольга Ромашечкина, истец: "Если она мне отдаст всю эту сумму, которую я ей заплатила, с учётом моральных и материальных издержек, пожалуйста. Отдаст. Я ей одним днём передала, буквально в течение какого-то времени короткого. Я хочу также эти деньги получить, чтобы мне освободить эту квартиру. Пусть там эта опекаемая девочка живёт".Следующее заседание по делу Ромашечкиной назначено на 14 мая. В этот раз на суд должны будут явиться продавец, незаконно завладевший 2 миллионами рублей, то есть, та самая Лаврушина, и сотрудник органов опеки, кто дал добро на эту сделку.