Телеведущая Елена Летучая отправилась в свою первую поездку в Японию вместе с супругом Юрием Анашенковым. Целью 39-летней телезвезды стало знакомство с новинками индустрии красоты, здоровья и долголетия.

Телеведущая Елена Летучая отправилась в свою первую поездку в Японию вместе с супругом Юрием Анашенковым. Целью 39-летней телезвезды стало знакомство с новинками индустрии красоты, здоровья и долголетия.Под руководством эксперта в области "молодильных" технологий Юлии ЭнхельЛетучая и Анашенков опробовали на себе водородные ингаляции, лазерную терапию, питьевой коллаген, шоколад для похудения с лактобактериями и линейку уходовой косметики с легким ароматом."Юра не делает масок, и кремы его не волнуют, зато новые технологии, направленные на внутреннее здоровье, его, как спортсмена, интересуют очень. Лично мне было невероятно полезно все!" – призналась ЛетучаяСвоим подписчикам она также рассказала, что многие японцы по улицам ходят в масках, и объяснила почему. "Есть несколько версий. Первая – из-за аллергии на японский кедр, вторая – просто боятся заразиться, третья – скрываются от внешнего мира. Поэтому муж надел от аллергии, а я – за компанию. Мне понравилось ходить в маске!" – отметила Елена.Но больше всего ей понравилось дышать через трубочку. Дело в том, что в Японии обычным делом считается "внезапная смерть от переутомления". "Недуг" не щадит ни рядовых клерков, ни высокопоставленных чиновников. В 2000 году от переутомления сгорел премьер-министр Японии Кэйдзо Обути. Говорят, за 20 месяцев, что он провел на посту, у него было всего три выходных. В остальные дни он трудился минимум по 12 часов.В таком же темпе работает Летучая. Но ей рассказали, что в Стране восходящего солнца сегодня настоящий водородный бум – люди там используют водородные маски, делают мышечные и внутривенные инъекции, ингаляции, пьют обогащенную водородом воду. Самый популярный способ – вставить в нос канюли и минут 20 дышать водородом. После чего на ближайшие три часа часа полно энергии.Напомним, что Елена Летучая некоторое время вела программу "Летучий отряд" на Первом канале. Но была вынуждена уйти, объявив о серьезной болезни – у нее выявили нестабильную стенокардию.