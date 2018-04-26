Депутат Верховной Рады Юрий Шухевич считает
появление телеведущей Ксении Собчак на полуострове позором для Украины. Политик подробно разъяснил
свою позицию.
Депутат Верховной Рады Юрий Шухевич считает
появление телеведущей Ксении Собчак на полуострове позором для Украины. Политик подробно разъяснил
свою позицию.
Шухевич заявил, что даже если знаменитость
приедет в Крым с разрешения Незалежной, то примет участие в мероприятиях,
организованных российской стороной, тем самым легализовав присоединение Крыма к
России.
"Собчак нельзя пропускать через континентальную часть Украины. И
дело даже не в том, что она баллотировалась в президенты России. Пусть себе
топает по Керченскому мосту", – цитирует депутата "ПолитНавигатор".
"Если у нее есть неофициальная договоренность в властями о том, что ее
пропустят, то это позор для властей, если они такое допустят. Как можно о таком
договариваться?" – добавил Юрий Шухевич.
Ранее в Сети появилось новое фото звезды в неудачном ракурсе. Совместный
с мужем Максимам Виторганом снимок она сделала во время отпуска
в лондонской гостинице The Lanesborough и выложила в Instagram. Подписчики
удивились внешнему виду политика в халате и без макияжа. Кроме того,
они отметили у Ксении большие залысины.
"Я буду скучать
по тебе, The Lanesborough! Лучшее СПА в Лондоне: бассейн, зал, бани,
и все для тех, кто провел насыщенный день в финансовой столице
мира!" – подписала изображение звезда. В кадре супруги смотрят друг
на друга, так что лица обоих получились в профиль.
"У Ксении залысины больше, чем у Виторгана!", "Какая же
все-таки уродина. Сбоку вообще…", "Ненакрашенная Собчак в халате. Теперь
я видел все", – раскритиковали пользователи Сети знаменитость.
Напомним, Ксения Собчак
приедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. Причем на российский полуостров
ведущая намерена попасть с территории Украины.