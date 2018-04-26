Депутат Верховной Рады Юрий Шухевич считает появление телеведущей Ксении Собчак на полуострове позором для Украины. Политик подробно разъяснил свою позицию.

Депутат Верховной Рады Юрий Шухевич считаетпоявление телеведущей Ксении Собчак на полуострове позором для Украины. Политик подробно разъяснилсвою позицию.Шухевич заявил, что даже если знаменитостьприедет в Крым с разрешения Незалежной, то примет участие в мероприятиях,организованных российской стороной, тем самым легализовав присоединение Крыма кРоссии."Собчак нельзя пропускать через континентальную часть Украины. Идело даже не в том, что она баллотировалась в президенты России. Пусть себетопает по Керченскому мосту", – цитирует депутата "ПолитНавигатор"."Если у нее есть неофициальная договоренность в властями о том, что еепропустят, то это позор для властей, если они такое допустят. Как можно о такомдоговариваться?" – добавил Юрий Шухевич.Ранее в Сети появилось новое фото звезды в неудачном ракурсе. Совместныйс мужем Максимам Виторганом снимок она сделала во время отпускав лондонской гостинице The Lanesborough и выложила в Instagram. Подписчикиудивились внешнему виду политика в халате и без макияжа. Кроме того,они отметили у Ксении большие залысины."Я буду скучатьпо тебе, The Lanesborough! Лучшее СПА в Лондоне: бассейн, зал, бани,и все для тех, кто провел насыщенный день в финансовой столицемира!" – подписала изображение звезда. В кадре супруги смотрят другна друга, так что лица обоих получились в профиль."У Ксении залысины больше, чем у Виторгана!", "Какая жевсе-таки уродина. Сбоку вообще…", "Ненакрашенная Собчак в халате. Теперья видел все", – раскритиковали пользователи Сети знаменитость.Напомним, Ксения Собчакприедет в Крым для участия в бизнес-тренинге. Причем на российский полуостровведущая намерена попасть с территории Украины.