Пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу Новинский бульвар, 31 для проверки сработавшей сигнализации. Признаков возгорания и задымления не обнаружено.

Пожарные не нашли следов задымления в торговом центре "Новинский пассаж" в центре Москвы.Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС, пожарно-спасательные подразделения прибыли по адресу Новинский бульвар, 31 для проверки сработавшей сигнализации. Признаков возгорания и задымления не обнаружено.Ранее сообщалось, что из "Новинского пассажа" эвакуируют персонал и посетителей из-за задымления.