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<a href="http://33live.ru/novosti/26-04-2018-mercedes-privez-v-pekin-ochen-dorogoj-i-ochen-strannyj-prototip.html" target="_blank">Mercedes привез в Пекин очень дорогой (и очень странный) прототип</a> - Пожалуй, одним из самых ярких и необычных прототипов, представленных в последнее время, стал новый роскошный концепт Vision Mercedes-Maybach Ultimate Luxury, при создании которого в Mercedes решились на смелый ход: очень дорогой автомобиль оказался весьма необычным сочетанием седана и внедорожника.