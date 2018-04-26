Режиссер Никита Михалков заявил, что
тушить пожары в России стало фактически некому. При этом он возложил долю
ответственности за трагедию в смертоносном пожаре в ТЦ Зимняя вишня
на главу МЧС Владимира Пучкова.
Режиссер Никита Михалков заявил, что
тушить пожары в России стало фактически некому. При этом он возложил долю
ответственности за трагедию в смертоносном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
на главу МЧС Владимира Пучкова.
Михалков посвятил причинам трагедии очередной выпуск авторской программы
"Бесогон". Режиссер резко высказался о работе руководства МЧС, обвинив его
в неэффективных расходах, а также в "непродуманном" сокращении
государственного пожарного надзора.
По словам Никиты Михалкова, в МЧС сократили почти 60
тысяч человек, в среднем по МЧС было уволено 30% личного состава,
а в караулах – до 50%. "То есть тушить пожары
в 2017 году стало фактически некому", – заявил он на телеканале
"Россия 24".
Материал дополняется