Режиссер Никита Михалков заявил, что тушить пожары в России стало фактически некому. При этом он возложил долю ответственности за трагедию в смертоносном пожаре в ТЦ Зимняя вишня на главу МЧС Владимира Пучкова.

Режиссер Никита Михалков заявил, чтотушить пожары в России стало фактически некому. При этом он возложил долюответственности за трагедию в смертоносном пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"на главу МЧС Владимира Пучкова.Михалков посвятил причинам трагедии очередной выпуск авторской программы"Бесогон". Режиссер резко высказался о работе руководства МЧС, обвинив егов неэффективных расходах, а также в "непродуманном" сокращениигосударственного пожарного надзора.По словам Никиты Михалкова, в МЧС сократили почти 60тысяч человек, в среднем по МЧС было уволено 30% личного состава,а в караулах – до 50%. "То есть тушить пожарыв 2017 году стало фактически некому", – заявил он на телеканале"Россия 24".Материал дополняется