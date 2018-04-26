Московские пенсионеры все реже сидят дома: около ста тысяч человек принимают участие в проекте Московское долголетие. В столице открываются новые возможности для людей старшего поколения.

Московские пенсионеры все реже сидят дома: около ста тысяч человекпринимают участие в проекте "Московское долголетие". В столице открываютсяновые возможности для людей старшего поколения.Об успехах программы и массовом участии в ней москвичей рассказалмэр Сергей Собянин на фестивале "Московское долголетие-2018. Время новыхвозможностей". Большой смотр, посвященной организации досуга москвичей старшегопоколения, проходит на ВДНХ."Московское долголетие" из проекта стало превращаться вреальность. Сегодня около 100 тысяч москвичей уже записалось в различные кружки,75 тысяч уже реально работают в них. Эта программа для тех московскихпенсионеров, которым надоело сидеть дома, которые хотят общения, хотят найтиновых друзей, которые хотят вести активную жизнь", – сказал Собянин.Высокую оценку проекту дала главный гериатр Минздрава РоссииОльга Ткачева. "Москва запустила уникальный проект, который действительнопродлевает жизнь. Я как врач могу сказать, что какие бы мы высокие технологиини применяли, какие бы новые лекарства, чудодейственные, не использовали, еслиу нас с вами пожилой человек одинок, если он не востребован, если его окружаетпустота, все это будет бесполезно", – сказала Ткачева.По ее словам, продолжительность жизни в Москве превысила 78лет. В проект "Московское долголетие" планируют включить до полумиллиона жителейстолицы пожилого возраста, добавила представитель Минздрава.Фестиваль "Московское долголетие-2018. Время новыхвозможностей" проходит на ВДНХ с 26 по 28 апреля. В эти дни люди старшеговозраста могут посетить мастер-классы по компьютерной грамотности и ведениюсоцсетей, занятия по дизайну и живописи, научиться хоровому пению и исполнению романсов,потанцевать и заняться физкультурой.Мастер-классы на фестивале проводят известные творческиеперсоны: народный художник России Александр Рукавишников, народный артистРоссии Владимир Девятова, двукратная олимпийская чемпионка по легкой атлетикеСветлана Мастеркова, популярная телеведущая Арина Шарапова.Преподаватели Московского городского педагогическогоуниверситета проведут занятия "С английским по жизни", расскажут, какне стать жертвой финансовых мошенников, поделятся секретами и возможностямисоциальных сетей, научат делать видео и размещать фотоматериалы в интернете.Вокальные коллективы устроят "Битву хоров" ипорадуют слушателей песнями военных лет. На танцевальной площадке пройдутмастер-классы победителей городского конкурса "Бал старшего поколения.Возраст.Net".Стартовавшая 1 марта 2018 года в Москве программа поактивному долголетию ставит своей целью помощь старшему поколению поддерживатьактивный образ жизни и создать максимум возможностей для самореализации. Длявыполнения этой задачи столичные власти задействовали образовательные центры,учреждения культуры, спорта и парки.Записаться для участия в пилотном проекте можно втерриториальных центрах социального обслуживания. Группы формируются по меренабора желающих посещать соответствующее занятие. Самыми популярныминаправлениями, которые выбирают московские пенсионеры, стали информационныетехнологии, английский язык и фитнес.