Очередная попытка Дианы Шурыгиной презентовать свою песню завершилась провалом. В поющую жертву изнасилования кинули живой птицей.

Очередная попытка Дианы Шурыгиной презентовать свою песнюзавершилась провалом. В поющую жертву изнасилования кинули живой птицей.В Московском ресторане "Гладиатор" сегодня многолюдно –проходит сборный концерт подзабытых звезд нашей эстрады: Пьер Нарцисс, АлисаМон, Александр Песков, Евгений Осин, Игорь Наджиев, Андрей Алексин и многиедругие. Шурыгиной, в дуэте с вокалистом Сашей Актом, тоже разрешили поучаствоватьв мероприятии.Перед выступлением она с удовольствием давала интервьюжурналистам. "Мы записали три песни, которые позже выложили в Интернет. Сегоднясостоится мой дебют. Честно сказать, мы вообще не готовились, записали песню встудии меньше, чем за час. Наверное, чем больше подготовка, тем сильнееволнение. А сегодня, перед самим исполнением, нет ни капли волнения, однотолько нетерпение: поскорее бы уже выступить", – рассказала девушка.И вот настал тот самый час: Диана и Саша на сцене. Шурыгинанебрежно облокотилась на высокий барный стул, улыбающийся Акт присел у ее ног.Молодые люди затянули свой хит, и вдруг, перед Шурыгиной пролетает белая курица иприземляется у ее ног.Диана, оторопев, замолкает, отводит микрофон в сторону, атем временем из колонок голосом Шурыгиной продолжает петь фонограмма. На парня,выкинувшего пернатое, тут же набросился с кулаками муж певицыАндрей Шлянин, завязалась драка, юноши надавали друг другу тумаков, после чего неизвестного нарушителя спокойствия скрутили и вывели из помещения, он успел сбежать до приезда полиции.Испуганная Диана поспешила отчитаться перед прессой. "Какой-точеловек, я даже не узнала его, он кинул курицу во время нашего выступления. Это,конечно, не смешно. Это больной человек, и мне жалко его. Нужно вызывать неполицию, а "скорую помощь", потому что убогим и больным нужно обязательнопомогать. Его обязательно нужно отправить в психбольницу, этими действиями онделает хуже только себе. Это ненормально!", – цитирует артистку издание СтарХит.Отметим, что это третья попытка Дианы и Саши представить насуд общественности свое музыкальное творение. В первый раз блеснуть на сценеШурыгиной помешала овца, которую привел блогер Дмитрий Торин. Девушка и еесупруг Андрей Шлягин сбежали с праздника. А во второй раз ей отказали продюсеры скандальноизвестного телепроекта "Дом-2".