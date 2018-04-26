Ровно 22 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших техногенных катастроф XX века – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Жертвами трагедии стали сотни человек: кто-то погиб почти сразу, другие же годами мучились от лучевой болезни. Dni.Ru продолжают цикл материалов о самых масштабных катаклизмах и авариях в истории СССР.

Ровно 22 года назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из крупнейших техногенных катастроф XX века – взрыв на Чернобыльской атомной электростанции. Жертвами трагедии стали сотни человек: кто-то погиб почти сразу, другие же годами мучились от лучевой болезни. Dni.Ru продолжают цикл материалов о самых масштабных катаклизмах и авариях в истории СССР.Первую очередь станции начали строить в 1970 году, а спустясемь лет первый энергоблок был подключен к энергосистеме СССР. Но станцию будтобы с самого начала преследовал злой рок.Спустя несколько лет после ввода в эксплуатацию на ЧАЭСпроизошла первая авария – зловещее предзнаменование грядущей трагедии. Во времяпробного пуска первого энергоблока один из каналов реактора разрушился,деформировалась графитовая кладка активной зоны. К счастью, обошлось без жертв,а последствия происшествия удалось устранить в короткие сроки.В ночь на 26 апреля 1986 года на четвертом энергоблокеначались испытания турбогенератора. Инженеры планировали заглушить реактор ипроизвести замер показателей генератора.Однако заглушить реактор безопасно не удалось. Взрыв произошел в 1 час 23 минуты по московскому времени, началсясильный пожар.Вопреки расхожему мнению, при взрыве реактора практическиникто не погиб и не пострадал. Жертвой оказался лишь оператор насосов ВалерийХодемчук. Его тело предположительно оказалось раздавлено упавшими массивнымиплитами, и в дальнейшем, при поисково-спасательных операциях, найти его неудалось. Второй жертвой аварии стал инженер-наладчик автоматики ВладимирШашенок. Он скончался утром того же дня от полученных ожогов.Реактор оказался практически полностью разрушен, огромноеколичество радиации начало выходить в атмосферу. Пожарные прибыли на местотрагедии спустя пару десятков минут. Без каких-либо средств защиты отсмертоносного излучения (из экипировки у них были лишь брезентовые робы,рукавицы и каска) они принялись тушить пылающий атомный реактор, в результатечего получили колоссальную дозу радиации.Слабость, рвота и другие признаки сильного радиоактивногооблучения стали отмечаться у пожарных спустя 15 минут после начала тушения. Первуюпомощь им оказывали прямо на месте, а затем принимали решение об отправке в госпитали,в том числе в Москву.Лучевая болезнь практически сразу же была зафиксирована у134 человек, находившихся в тот момент на месте катастрофы. Около 30 из нихумерли уже в скором времени, остальные мучились дольше. Всего из-за аварии наЧАЭС, включая отдаленные последствия облучения, погибли около четырех тысяччеловек.Между тем власть первые часы после катастрофы ненамеревались эвакуировать расположенный в непосредственной близости отЧернобыльской станции город Припять. Утром 26 апреля, ничего не подозревавшиегорожане спокойно прогуливались по городу. Была сильная жара, светило солнце,многие собрались ехать на дачи, на рыбалку. Припять жила своей обычной жизнью,даже и не подозревая, что именно случилось всего лишь в двух километрах.Впервые в руководстве страны всерьез заговорили об эвакуациилишь поздно вечером 26 апреля. А соответствующее указание пришло в два часаночи 27 апреля. Горожанам было предписано взять с собой документы, необходимыевещи, еду на несколько дней. 47 тысяч человек ждали несколько тысяч автобусов сгорящими фарами. Из города выезжали по шоссе в два ряда. Колонна выдвинулась назапад, в сторону Полесского и Ивановского районов. Никто и не предполагал, чтопрощается с Припятью навсегда. В дальнейшем в течение мая из 30-километровойзоны отчуждения было выселено более 115 тысяч человек.Первое официальное сообщение о произошедшем было переданолишь 28 апреля – спустя два дня после катастрофы. В нем случившееся называлось"несчастным случаем". Далее типичным сухим канцелярским языкомговорилось об оказании "всей необходимой помощи" пострадавшим, атакже создании правительственной комиссии для выяснения причин случившегося.Как признавался впоследствии бывший президент СССР МихаилГорбачев, первомайские демонстрации, шедшие в те дни в Киеве и других городах,расположенных неподалеку от места катастрофы, не были отменены из-за того, чтовласти якобы не располагали полнотой картины случившегося. Кроме того, заявлялГорбачев, были опасения, что в городах начнется паника.На этом неприятности на Чернобыльской АЭС не закончились. Осенью 1993 года из-за аварии был остановлен второй энергоблок. В марте 2000года правительство Украины приняло решение о закрытии станции.Был утвержден проект полной ликвидации ЧАЭС к 2065 году.Предполагается с 2022 по 2045 годы снизить радиоактивность реакторныхустановок, затем демонтировать их, а место, где стоит станция, полностьюочистить от радиоактивных элементов. Однако из-за нестабильной ситуации наУкраине и катастрофической ситуации с бюджетом многие эксперты ставят подсомнение реализацию этих планов.