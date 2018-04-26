Победитель конкурса Пражская весна, главный дирижер фестиваля в Крестед-Бьютте (США), руководитель филармонических оркестров Южной Вестфалии, Северной Чехии Чарльз-Оливьери Монро встанет за пульт Национального филармонического оркестра России. В Доме музыки под его управлением прозвучит цикл симфонических поэм Бедржиха Сметаны.

Победитель конкурса "Пражская весна", главный дирижер фестиваля в Крестед-Бьютте (США), руководитель филармонических оркестров Южной Вестфалии, Северной Чехии, выдающийся интерпретатор славянского репертуара Чарльз-Оливьери Монро встанет за пульт Национального филармонического оркестра России. 29 апреля в Светлановском зале Московского международного Дома музыки под его управлением прозвучит цикл симфонических поэм Бедржиха Сметаны "Моя Родина".Национальный филармонический оркестр России третий год подряд предлагает меломанам абонемент, составленный из шедевров XVIII-XX веков – от Гайдна до Шостаковича. В программе апрельского концерта прозвучит цикл симфонических поэм Сметаны "Моя Родина"."Чешский Глинка", "чешский Бетховен" – таких эпитетов был удостоен основоположник национальной симфонической школы Бедржих Сметана. Как и Бетховен, композитор утратил слух. Недуг настиг его в пору работы над циклом симфонических поэм "Моя Родина". Несмотря на глухоту, через пять лет автор все же закончил свой грандиозный цикл, ставший самым значительным инструментальным сочинением композитора.На российской сцене все шесть поэм цикла "Моя Родина" в одном концерте звучат нечасто. Попытку вернуть шедевр в концертную афишу столицы предпримет Национальный филармонический оркестр России, за пульт которого встанет маэстро Чарльз Оливьери-Монро.Уроженец Канады, сегодня этот дирижер является одной из ключевых фигур музыкальной жизни Чехии. Критики находят в нем сочетание "черт Фуртвенглера и молодого Караяна". Оливьери-Монро – воспитанник Королевской консерватории в Торонто и Академии музыки имени Яначека в Брно, талантливый ученик Иржи Белоглавека и Рудольфа Баумгартнера. Он стажировался также у Ильи Мусина, Юрия Темирканова и Мюнг Вун Чунга. Стал лауреатом пяти европейских конкурсов дирижеров и победителем конкурса "Пражская весна". Сегодня маэстро возглавляет Филармонический оркестр Южной Вестфалии, Филармонический оркестр Северной Чехии и преподает на дирижерском факультете Пражской академии музыкальных искусств.Начало концерта – в 19:00, 29 апреля, Светлановский зал ММДМ.