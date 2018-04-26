Онкологи нашли способ активировать иммунную систему для борьбы со злокачественными опухолями. Новая терапия не оставит шансов даже невосприимчивым к лимфоцитам раку.
Онкологи нашли способ активировать иммунную систему для борьбы со злокачественными опухолями. Новая терапия не оставит шансов даже невосприимчивым к лимфоцитам раку.
По словам американских исследователей из Университета Цинциннати, слабая активность специального мембранного белка в опухолях связана с аденозином. Это соединение скапливается в патологических тканях в больших количествах.
Аденозин является так называемым супрессором иммунной системы
– то есть, подавляет активность других генов. Эксперты выяснили, что ослабление лимфоцитов происходит опосредованно, через мембранный белок, а не через какой-либо сигнальный путь.
В свою очередь, это блокирует путь для проникновения в новообразование Т-лимфоцитов. Эти клетки способны уничтожать поврежденные или злокачественные субстанции в организме, передает MedicalXpress.
Исследователи убеждены, что препарат, который восстанавливает проходимость
калиевого канала сможет помочь Т-киллерам попасть в опухоль даже при воздействии аденозина. В сочетании со стимулирующими иммунитет веществами эта терапия станет эффективным оружием в борьбе с невосприимчивым к лимфоцитам раком.
Ранее ученые японские ученые нашли средство от онкологии печени. Они выяснили, что химическое соединение на основе витамина А предотвращает рецидив наиболее распространенной и агрессивной формы этого вида рака – гепатоцеллюлярной карциномы.