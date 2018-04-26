Стало известно имя диктора, который может провести инаугурацию Владимира Путина. Организаторы церемонии остановили свой выбор на ведущем, который уже имеет опыт работы на подобных мероприятиях.

Стало известно имя диктора, который может провести инаугурацию Владимира Путина. Организаторы церемонии остановили свой выбор на ведущем, который уже имеет опыт работы на подобных мероприятиях.Инаугурация президента России состоится 7 мая. Уже сейчас активно ведется работа по подготовке этого события. В частности, уже сделан выбор ведущего церемонии."Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации", – цитирует РИА Новости источник, знакомый с ходом подготовки. Отметим, ранее Евгений Хорошевцев рассказывал, что у него есть сменщик. Он отметил, что сам сейчас не работает в Кремле на постоянной основе.Также сообщалось, что на инаугурацию Владимира Путина пригласят волонтеров, работавших в избирательных штабах главы государства. "Мы бы хотели, чтобы инаугурацию могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более, что ее действительно было много", – цитирует "" знакомого с обстоятельствами подготовки чиновника. Информацию об этом также подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Материал дополняется