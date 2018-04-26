Мальчик Леннокса из США покорил
Сеть игрой на импровизированной ударной установке. Удивительно, что в столь
раннем возрасте он владеет палочками лучше некоторых взрослых.
Мальчик Леннокса из США покорил
Сеть игрой на импровизированной ударной установке. Удивительно, что в столь
раннем возрасте он владеет палочками лучше некоторых взрослых.
На
кадрах домашнего видео показано, как ребенок под музыку бьет палочками по столику, не
пропуская ни одного бита и даже показывает соло. Пока сверстники Леннокса
делают первые шаги в изучении алфавита, тот демонстрирует изумительное чувство
ритма, пишетпортал Mashable. За короткое время ролик посмотрели более 33 000 раз. В комментариях к нему пользователи YouTube выразили свое восхищение талантливым мальчишкой.