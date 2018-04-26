Научная работа в России в настоящее время находится под угрозой срыва из-за действий Роскомнадзора по блокировке интернет-ресурсов.

Научная работа в России в настоящее время находится под угрозой срыва из-за действий Роскомнадзора по блокировке интернет-ресурсов. Об этом сообщается на сайте Совета по науке при Министерстве образования и науки РФ.Как отмечается в Совете, значительная часть работы научных сотрудников предполагает использование научных сервисов и онлайн-ресурсов по обработке информации, передает ТАСС. В последние несколько дней, по данным Совета по науке при Министерстве образования РФ, были замечены серьезные перебои с работой ряда служб и сайтов, которые являются крайне важными для научной работы.Представители Совета подчеркнули, что действия Роскомнадзора ставят под угрозу выполнение государственного задания в сфере научной и научно-технической деятельности, качественную экспертизу и всю научную деятельность в Российской Федерации.